Haben Peretz und Nübel eine Zukunft beim FC Bayern?

IMAGO/Mladen Lackovic

Torhüter Peretz stand bisher nur in einer Partie für den FC Bayern auf dem Platz

Manuel Neuer hat sich nach seiner schweren Verletzung ohne große Probleme ins Tor des FC Bayern zurückgekämpft. Mit Daniel Peretz und Sven Ulreich gucken deshalb zwei andere Keeper wieder in die Röhre und in Stuttgart macht Alexander Nübel mit guten Leistungen weiterhin auf sich aufmerksam.

Während Sven Ulreich die Rolle als "Neuer-Backup" kennt und in den vergangenen Jahren hervorragend ausfüllte, ist die Situation für Daniel Peretz, der im Sommer für rund fünf Millionen aus Israel kam, eine neue.

Das weiß auch Jan-Christian Dreesen. Der Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeisters sprach kürzlich mit der "tz" über die Torhüter-Situation bei den Münchnern: "Für Daniel ist es ganz schwierig. Der weiß, dass er zu uns kommt und sich erst mal einreihen muss. Der muss trainieren, auf seine Chance hoffen."

Hat auch Stuttgart-Torwart Nübel eine Zukunft beim FC Bayern?

"Wir haben ihn nicht geholt, um ihn wieder abzugeben. Wir haben langfristig mit ihm geplant", so Dreesen weiter. Trotzdem sei es natürlich nicht optimal "wenn du einen jungen Torhüter hast und nicht einsetzen kannst", stellte der 56-Jährige klar.

Derzeit arbeitet Peretz nach einer Innenbandverletzung an seinem Comeback. Erst dann will Dreesen mit dem 23-Jährigen über die die unmittelbare Zukunft reden und eruieren, ob eine Leihe im Sommer Sinn ergeben würde. Dennoch habe Peretz eine Zukunft beim FC Bayern: "Manuel wird ja nicht jünger."

Ob dies auch für Alexander Nübel gilt ist weiter unklar. Dass dieser beim deutschen Rekordmeister aufschlägt, während Manuel Neuer noch unter Vertrag steht ist quasi ausgeschlossen. Trotzdem beobachtet man die Entwicklung des ehemaligen Schalke-Keepers beim VfB Stuttgart mit Freuden: "Er zeigt jetzt das, was wir uns erhofft haben, als wir ihn verpflichtet haben. Das kann uns nur freuen. Er soll es jetzt erst mal weiter so gut machen. Wir werden uns rechtzeitig unterhalten, wie es so weitergeht."

Nübel steht noch bis 2025 in München unter Vertrag.