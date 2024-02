Spekulationen um Bayern-Interesse an Premier-League-Star

IMAGO/David Rawcliffe

Mykhailo Mudryk (r.) war offenbar ein Thema beim FC Bayern

Am Deadline Day reagierte der FC Bayern auf die schwere Verletzung von Kingsley Coman mit der vorgezogenen Verpflichtung von Bryan Zaragoza vom FC Granada. Als mögliche Alternative hatte der deutsche Rekordmeister offenbar auch einen Profi aus der englischen Premier League auf dem Zettel.

Das zumindest berichtet das seriöse Portal "The Athletic" und nennt Mykhailo Mudryk vom FC Chelsea als einen der Kandidaten, die in den Gedankenspielen der Münchner ebenfalls eine Rolle spielten. Allerdings habe der FC Bayern nur kurz eine Ausleihe des 23 Jahre alten Ukrainers erwogen und sich dann ganz auf die Option Zaragoza konzentriert.

Den 22-jährigen Spanier lieh der Tabellenzweite der Bundesliga zunächst bis Saisonende aus Granada aus. Danach greift der Fünfjahresvertrag bis 2029, den Zaragoza an der Säbener Straße ohnehin schon unterzeichnet hatte.

Vier bis fünf Millionen Euro Mehrkosten kommen für den vorgezogenen Deal dem Vernehmen nach auf den FC Bayern zu.

Mindestens ähnlich teuer wäre wohl auch ein vorübergehendes Gastspiel von Mudryk gewesen. Schließlich hatte Chelsea im Januar 2023 satte 70 Millionen Euro für den bis dahin weitgehend unbekannten Youngster an seinen Ex-Klub Schachtar Donezk überwiesen.

Überschaubare acht Torbeteiligungen (vier Treffer, vier Vorlagen) in 41 Pflichtspielen stehen seitdem in seiner Statistik. Einem Wechsel zum FC Bayern wären die Blues also vermutlich zumindest nicht völlig abgeneigt gewesen.

FC Bayern hatte auch Profis von Ajax und PSG auf dem Zettel

Neben Mudryk hatten die Münchner bis der Zaragoza-Deal unter Dach und Fach war dem Vernehmen nach auch Steven Bergwijn (Ajax Amsterdam) auf dem Zettel.

Der 26-Jährige wäre aber wohl nicht auf Leihbasis und nur gegen eine horrende Ablösezahlung zu haben gewesen.

Der "kicker" hatte in seiner Montagsausgabe zudem berichtet, auch der Name von Marco Asensio (Paris Saint-Germain) sei an der Säbener Straße in den letzten Tagen herumgegeistert.