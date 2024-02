Ballack kritisiert BVB-Stars und Terzic

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Ballack kritisiert den BVB nach der Nullnummer in Heidenheim

Der BVB enttäuschte bei der Nullnummer gegen Aufsteiger FC Heidenheim auf ganzer Linie. Ex-Nationalspieler Michael Ballack kritisierte die Schwarz-Gelben entsprechend scharf. Für ihn hätte in den 90 Minuten sowohl von der Mannschaft als auch von Trainer Edin Terzic mehr kommen müssen.

Der Punktgewinn sei für die Dortmunder am Ende "zu wenig", urteilte Ballack in seiner Analyse bei "DAZN". Der mutige Aufsteiger aus Heidenheim habe "klarer gespielt" und auch die "klareren Chancen" gehabt, meinte der frühere Nationalspieler, für den das Ergebnis "völlig in Ordnung" ging.

Vom BVB, daraus machte der ehemalige Mittelfeldspieler kein Geheimnis, hätte er sich deutlich mehr erwartet. "Dortmund hat es nicht geschafft, Druckperioden zu erzeugen. [...] Der eigene Anspruch mit diesem Kader und den Spielern, die heute auf dem Platz standen, sollte schon sein, Heidenheim vor mehr Probleme zu stellen. Das haben sie nicht geschafft", sagte Ballack.

Ballack kritisiert BVB-Spielaufbau

Große Probleme erkannte der heutige TV-Experte bei den Schwarz-Gelben vor allem auf dem Weg nach vorne. "Sie hatten offensiv Qualität auf dem Platz, aber sie schaffen es im Spielaufbau nicht, diese Spieler in Szene zu setzen", kritisierte er die Offensivabteilung, die in den letzten drei Bundesligaspielen gegen die Abstiegskandidaten aus Köln, Darmstadt und Bochum immerhin für zehn Tore verantwortlich war.

Was Ballack zudem störte, war die ausbleibende Reaktion der Dortmunder nach der extrem schwachen ersten Halbzeit. Hier sah er nicht nur auf dem Platz Versäumnisse, sondern auch an der Seitenlinie. "Mir fehlen im Spiel die Korrekturen, die aus allen Mannschaftsteilen und von außen kommen müssen", forderte er diesbezüglich mehr vom Team und auch von Trainer Edin Terzic.

Für den BVB war das 0:0 der erste Ausrutscher des neuen Jahres. Die vorangegangenen drei Partien hatten die Schwarz-Gelben mit einem Torverhältnis von 10:1 allesamt gewonnen und dadurch wieder den Sprung in die Champions-League-Qualifikationsplätze geschafft.