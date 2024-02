Weigl mit Mega-Lob für Thomas Tuchel

imago sportfotodienst

Arbeiteten beim BVB zusammen: Gladbach-Profi Julian Weigl und Bayern-Trainer Thomas Tuchel

Am Samstag empfängt der FC Bayern die Borussia aus Mönchengladbach in der Münchner Allianz Arena. Dabei kommt es auch zum erneuten Wiedersehen zweier Bekannter: Einst beim BVB vereint, treffen sich Julian Weigl und Thomas Tuchel nun als Gegner wieder. Für seinen früheren Trainer hat der Mittelfeldspieler im Vorfeld nur lobende Worte.

Er habe Thomas Tuchel "sehr viel zu verdanken", sagte Weigl im "AZ"-Interview über seinen früheren Förderer, der ihm einst im Trikot des BVB das Vertrauen schenkte und ihn dort zu einem besseren Spieler machte.

"Er war elementar wichtig für meinen Wechsel nach Dortmund und auch für diesen schnellen Aufstieg dort. Er hat mir direkt das Vertrauen geschenkt. Dafür werde ich ihm immer dankbar sein", lobte der Gladbacher seinen ehemaligen Trainer, mit dem er laut eigener Aussage in der Vergangenheit "immer mal wieder" telefonierte - unter anderem als Tuchel Trainer in Paris war und Weigl von einem Transfer überzeugen wollte.

Weigl von Kritik an Tuchel nicht überrascht

Aktuell, so erklärte Weigl, herrscht zwischen den beiden Funkstille. Nicht, weil sie sich nicht mögen, sondern weil es sich einfach so ergeben hat. "Wir sehen uns bei den Spielen und da freue ich mich auch, aber er hat in dem riesigen FC-Bayern-Kosmos nicht viel Zeit. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, ihn bei unserem Heimspiel nach sehr langer Zeit wiederzusehen", sagte Weigl mit Verweis auf das Duell in der Hinrunde, das die Bayern knapp mit 2:1 gewannen.

Dass Tuchel als Trainer des FC Bayern oft lautstark kritisiert wird, ist für Weigl nicht überraschend, denn: "Als Trainer vom FC Bayern muss man sich natürlich den höchsten Anforderungen stellen. Nur die Meisterschaft zu gewinnen, ist gefühlt schon kein gutes Jahr."

Weil die Münchner dieses Jahr "nur" in der Verfolgerrolle sind, müsse sich der Übungsleiter dieser Kritik zwangsläufig stellen. "Trotzdem bin ich von seiner fachlichen Qualität sehr überzeugt", lobte Weigl.