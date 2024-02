Eintracht Frankfurt vor nächstem Transfer-Coup

IMAGO/motivio

Aurele Amenda (l.) wechselt wohl zu Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt lotst offenbar einen weiteren vielversprechenden Nachwuchsspieler in die Fußball-Bundesliga.

Dem "kicker" zufolge haben die Hessen die Verpflichtung des 20 Jahre alten Innenverteidiger Aurele Amenda von den Berner Young Boys eingetütet. Es stehe nur noch die offizielle Vollzugsmeldung aus, heißt es.

Bereits in der abgelaufenen Winter-Transferperiode hatte sich die SGE intensiv um Amenda bemüht. Weil die Schweizer für ihr Eigengewächs aber auf die Schnelle keinen Ersatz fanden, ließen sie es nicht ziehen.

Unklar ist, wie viel Ablöse die Frankfurter für Amenda berappen müssen. Im Fall eines Winter-Wechsels wären dem Vernehmen nach aber 8,5 Millionen Euro fällig gewesen. Sein Marktwert wird auf rund fünf Millionen Euro taxiert.

Trotz seines jungen Alters kommt Amenda bei den Young Boys bereits regelmäßig zum Einsatz. 19 Pflichtspiele stehen 2023/2024 in seiner Statistik, darunter vier Einsätze in der Champions League. Ein Assist gelang dem 1,97-Meter-Hünen dabei.

Eintracht Frankfurt weiter umtriebig auf dem Transfermarkt

Amenda soll bei Eintracht Frankfurt den Druck auf Stammspieler Tuta erhöhen. Der 24-jährige Brasilianer fällt immer wieder mit zu stark schwankenden Leistungen auf. Bei der 0:2-Niederlage seiner Mannschaft am Wochenende beim 1. FC Köln flog er mit einer Gelb-Roten Karte vom Platz.

Eintracht Frankfurts Verantwortliche um Sportvorstand Markus Krösche waren trotz der Absage in der Causa Amenda auch in der zurückliegenden Wechselperiode umtriebig. Mit Jean-Mattéo Bahoya (18 Jahre alt, Angers SCO) und Nathaniel Brown (20, 1. FC Nürnberg) fanden zwei aussichtsreiche Talente den Weg in die Bankenmetropole.

Hinzu kamen die Ausleihen von Hugo Ekitiké (Paris Saint-Germain), Sasa Kalajdzic (Wolverhampton Wanderers) sowie Donny van de Beek (Manchester United), die allesamt bis Saisonende datiert sind.