Eindringliche Warnung an SGE-Trainer Toppmöller

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Steht Dino Toppmöller bei Eintracht Frankfurt zur Debatte?

Beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt gerät Dino Toppmöller immer mehr in die Kritik. Ex-Profi Mario Basler warnte den SGE-Trainer nun vor einem möglichen Rauswurf.

"Die Frankfurter hätten einen guten Job gemacht, wenn sie gewonnen hätten. Aber in Köln zu verlieren, 0:2, auch jämmerlich zu verlieren, das war also eine indirekte kleine Offenbarung", polterte Basler in seinem Podcast "Basler ballert".

Der 55-Jährige weiter: "Toppmöller bekommt ein bisschen Probleme in Frankfurt. Es ist sehr unruhig um seine Person. Was man so liest und hört und mitbekommt, viel erlauben darf er sich nicht mehr."

Der Kader sei teuer, mit Hugo Ekitiké, Sasa Kalajdzic und Donny van de Beek habe die SGE im Winter gute Verstärkung geholt. Aktuell müsse man in Hessen aber aufpassen, die internationalen Plätze nicht aus dem Visier zu verlieren.

"Es sind nur drei Punkte auf Freiburg", mahnte Basler: "Die Champions League-Plätze verliert man ein bisschen aus dem Auge. Dino, aufpassen!"

Toppmöller-Aus bei Eintracht Frankfurt kein Thema?

Zuletzt hatte die "Bild" allerdings berichtet, dass Toppmöller bei den Eintracht-Bossen nicht zur Debatte steht. Demnach ist ein Rauswurf des Coaches "überhaupt kein Thema" für Sport-Vorstand Markus Krösche.

Der Übungsleiter genieße stattdessen "großen Rückhalt" und "jegliches Vertrauen".

Toppmöller selbst verspürt "überhaupt keinen Erfolgsdruck", wie er zuletzt im "ZDF" betonte: "Wir haben einfach Bock, mit den Jungs zu arbeiten. Das Wichtigste ist, dass sich jeder an die eigene Nase fasst - egal ob das ein Spieler oder das Trainerteam ist."

Mit einem ergebnistechnisch gelungenen Rückrunden-Start hatte sich Eintracht Frankfurt an die Champions-League-Plätze herangepirscht, die verdiente 0:2-Niederlage beim Abstiegskandidaten 1. FC Köln stoppte die Aufholjagd allerdings jäh.