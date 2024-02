Abschied vom FC Bayern? Pizarro macht Ansage an Sané

IMAGO/Ulmer

Die Zukunft von Leroy Sané beim FC Bayern ist noch immer ungeklärt

Seit Monaten wird rund um den FC Bayern über die Zukunft von Leroy Sané spekuliert. Der formstarke Offensivspieler ist nur noch bis 2025 an den deutschen Rekordmeister gebunden. Eine Münchner Klub-Legende fordert den 28-Jährigen nun zu einer Verlängerung auf.

Mit neun Toren und zwölf Vorlagen in 29 Pflichtspielen zählt Leroy Sané in der laufenden Saison zu den Unterschiedsspielern beim FC Bayern. Kein Wunder also, dass der Verein gerne mit dem Nationalspieler verlängern würde.

Zuletzt kamen sowohl von Sané als auch von Klubseite positive Signale, was eine Fortsetzung der Zusammenarbeit angeht. Parallel dazu sollen allerdings auch europäische Giganten wie der FC Barcelona und der FC Liverpool um den Flügelstürmer werben.

Bayern-Legende Claudio Pizarro würde sich wünschen, dass Sané und die Münchner Führung bald zusammenfinden.

"Natürlich muss er beim FC Bayern bleiben", antwortete der Peruaner auf eine entsprechende Frage des Portals "FootballTransfers". Schließlich sei Sané ein "großartiger Spieler".

Der heutige Klubrepräsentant des deutschen Branchenführers ergänzte: "Wir wussten zu jeder Zeit, welche fußballerischen Fähigkeiten er hat. Er hatte zuvor nur eine schwierige Phase in der Premier League."

FC Bayern: Sané für Pizarro "ein wichtiger Teil der Mannschaft"

Sané war 2020 für knapp 50 Millionen Euro von Manchester City zum FC Bayern gewechselt. Seither erlebte der Tempodribbler einige Höhen und Tiefen.

"Als er kam, war er am Anfang nicht so glücklich, aber danach begann er, ein bisschen mehr zu trainieren und an sich zu arbeiten", erinnerte sich Pizarro.

Mittlerweile würde Sané "fantastischen Fußball" spielen, schwärmte der Kultstürmer: "Er hat viel Selbstvertrauen, viel Erfahrung und ist ein wichtiger Teil der Mannschaft."

Laut Pizarro kann es daher keine zwei Meinungen geben: "Er sollte natürlich beim FC Bayern München bleiben." Eine Entscheidung wird tatsächlich in Kürze erwartet.