Ex-Juwel des FC Bayern im Rausch

IMAGO

Einst beim FC Bayern, mittlerweile in Utrecht: Taylor Booth

Beim FC Bayern blieb Taylor Booth der Durchbruch als Profi einst verwehrt, über den Umweg Eredivisie scheint der junge US-Amerikaner mittlerweile aber im Herrenbereich angekommen zu sein. Am vergangenen Wochenende erlebte der 21-Jährige eine wahre Sternstunde - ausgerechnet im Duell mit seinem kleinen Bruder.

Mit 16 Jahren schlug Taylor Booth im Januar 2018 beim FC Bayern auf, konnte damals als Nicht-EU-Spieler allerdings zunächst nur mittrainieren und keine Pflichtspiele absolvieren.

Ein Jahr später erhielt der Offensivmann aufgrund der Herkunft seines Vaters schließlich einen italienischen Pass, weshalb er doch noch vor seinem 18. Geburtstag unter Vertrag genommen werden konnte.

Im Anschluss kickte er für die U19, die Youth-League-Auswahl und die zweite Mannschaft des deutschen Rekordmeisters, ehe er 2020 für eine Saison nach Österreich verliehen wurde.

Nach seiner Rückkehr verhalf ihm der damalige Trainer Julian Nagelsmann im DFB-Pokal-Auftaktmatch gegen den Bremer SV (12:0) zu seinem Debüt im Starensemble der Münchner. Weitere Bewährungschancen blieben jedoch aus.

Nach Abschied vom FC Bayern: Booth blüht auf

2022 entschied sich Booth daher für einen Neuanfang in den Niederlanden: Der FC Utrecht nahm den Youngster bis 2026 unter Vertrag, eine Ablöse wurde nicht fällig.

Verletzungsbedingt lief es auch in der Eredivisie für den zweimaligen A-Nationalspieler der USA nicht immer rund, am vergangenen Sonntag setzte der mittlerweile 22-Jährige allerdings ein dickes Ausrufezeichen.

Mit drei Treffern avancierte Booth im Heimspiel gegen den FC Voldendam zum Matchwinner für seine Farben. Utrecht setzte sich nach Rückstand mit 4:2 durch.

Von den Fans wurde der Rechtsaußen, der seine ersten Saisontore erzielte, frenetisch gefeiert. Zur Melodie des Boney-M-Klassikers "Daddy Cool" sangen die Anhänger "Taylor, Taylor Boooooth".

Kurios: Den zwischenzeitlichen Rückstand von Utrecht hatte ausgerechnet Taylor Booths jüngerer Bruder Zach herbeigeführt. Auch der 19-Jährige war erstmals in der Saison 2023/2024 erfolgreich.

Nach dem Schlusspfiff witzelte der "Man of the Match" des FC Utrecht via Instagram noch über seinen Triumph im Brüder-Duell - und erhielt dafür lachende Emojis seiner früheren Bayern-Kollegen Frans Krätzig und Joshua Zirkzee.