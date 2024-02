Teamkollege Leno packt über geplatzten Palhinha-Deal aus

IMAGO/Cody Froggatt/News Images

Der Transfer von João Palhinha zum FC Bayern war spektakulär gescheitert

Im vergangenen Sommer war der Transfer von João Palhinha zum FC Bayern auf der Zielgeraden geplatzt. Bernd Leno, Teamkollege beim FC Fulham, packte nun über den gescheiterten Deal aus.

"João war ja schon in München, alles schien safe zu sein. Am Ende hat es nicht geklappt, da wir keinen Ersatz gefunden haben", sagte Leno in einem Interview mit der "Sport Bild".

Palhinha sei vom FC Bayern "sehr beeindruckt" gewesen. "Wie nett alle waren, wie gut es organisiert war", führte der Torwart weiter aus und ergänzte: "Er hätte dieses Abenteuer gerne erlebt und war danach schon enttäuscht."

Der FC Bayern hatte im vergangenen Sommer kurz vor der Verpflichtung von Palhinha gestanden. Der 28-Jährige weilte am Deadline Day sogar schon in München, allerdings platzte der Deal mit dem FC Fulham noch spektakulär auf der Zielgeraden.

FC Bayern bei Palhinha noch im Hinterkopf?

"Ich kann natürlich nicht lügen: Es war die Chance meines Lebens, die sich mir bot. Wenn ein Klub wie Bayern anklopft, kannst du an nichts anderes mehr denken", blickte Palhinha vergangenen November im klubeigenen Podcast der Londoner zurück.

Die Enttäuschung hat sich der defensive Mittelfeldspieler laut Leno aber nicht anmerken lassen. "João hat sich nicht hängen lassen, er hat es top gemacht, direkt wieder Vollgas gegeben. Die Fans standen voll hinter ihm, er ist mit Herzblut dabei", so der 31-Jährige.

Der portugiesische Nationalspieler hat seinen Vertrag beim FC Fulham im Verlauf der Hinrunde bis 2028 verlängert, ein künftiger Wechsel soll dennoch nicht ausgeschlossen sein. Ob der FC Bayern zuschlägt, scheint inzwischen fraglich.

Leno zufolge kann sich Palhinha einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister durchaus noch vorstellen. "Wenn Bayern ihn noch haben will, kann ich mir schon vorstellen, dass es noch in Joãos Hinterkopf ist", so der neunfache Nationalspieler.