Hoeneß beim FC Bayern "auf die Schnauze gefallen"

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Uli Hoeneß (r.) hat beim FC Bayern immer noch enormen Einfluss

Nach dem gescheiterten Versuch mit Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic in der Führung haben die Altmeister Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge beim FC Bayern wieder mehr Verantwortung übernommen. Zu Recht, findet Miroslav Klose.

"Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge sind einfach der FC Bayern. Sie haben den Verein über Jahre geprägt. Mit ihrer Persönlichkeit und dem Wissen, was für den Verein wichtig ist", betonte der Weltmeister von 2014 im Interview mit der "Sport Bild".

Beide sind Teil des Aufsichtsrats beim deutschen Rekordmeister und damit entscheidend am Münchner Personalbeben im vergangenen Mai beteiligt gewesen. Damals wurden Kahn als Vorstandsboss sowie Salihamidzic als Sportvorstand von ihren Aufgaben entbunden - ausgerechnet am Tag des Meisterschaftsfinals in Köln.

Klose dazu: "Natürlich ist Uli Hoeneß auch mal mit der einen oder anderen Entscheidung auf die Schnauze gefallen. Aber dann wurde das korrigiert. Ich bin froh, dass er sich wieder mehr um den Verein kümmert."

Auch zum aktuellen sportlichen Geschehen an der Säbener Straße bezog Klose Stellung. Ein Thema war die Rolle von Routinier Thomas Müller beim FC Bayern.

"Er hat weniger Einsatzzeiten. Wenn er auf dem Feld steht, fühlt es sich aber gut an. Er nimmt seine Kollegen mit. Es war eine wichtige und richtige Entscheidung, mit ihm zu verlängern. Thomas sieht so viele Sachen: Er hat ein Händchen für die Mannschaftsführung, er ist eine Persönlichkeit, die alle mitnehmen kann", schwärmte sein früherer DFB-Kollege.

Klose ergänzte: "Und was man ihm vielleicht nicht so zutraut: Thomas haut intern auf den Tisch, wenn ihm etwas nicht gefällt. Er ist für den FC Bayern Gold wert. Wobei: Gold ist eigentlich zu wenig! Er ist ein Diamant für den Klub!"

FC Bayern: Klose zieht humorvollen Vergleich zu Kane

Anders als Müller ist Rekordeinkauf Harry Kane beim FC Bayern unangefochtene Stammkraft. Von den Leistungen des Goalgetters ist Klose begeistert.

"Ich habe bei Harry ja mindestens 20 bis 25 Tore prognostiziert: Das war sogar noch zu tiefgestapelt! Was mich am meisten beeindruckt: seine Schusstechnik. Wenn ich davon nur fünf Prozent gehabt hätte, dann stünde ich wahrscheinlich bei 30 WM-Toren", witzelte der 45-Jährige.