Nicht zu Bayern! Schweinsteiger erstaunt mit Alonso-Prognose

IMAGO/Thomas Pakusch

Bastian Schweinsteiger und Xabi Alonso spielten einst gemeinsam beim FC Bayern

Bei Bayer Leverkusen leistet Trainer Xabi Alonso derart gute Arbeit, dass zahlreiche europäische Spitzenklubs auf ihn aufmerksam geworden sein sollen - darunter auch der FC Bayern. Der frühere Münchner Bastian Schweinsteiger sieht den Spanier in Zukunft jedoch andernorts.

Am Dienstagabend gab die Werkself stellvertretend für ihren Coach die nächste Visitenkarte ab: Beim spektakulären 3:2-Erfolg im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen den VfB Stuttgart zelebrierte Bayer Leverkusen Alonso-Fußball par excellence.

Der ehemalige Weltklasse-Mittelfeldspieler ist mit seinen Schützlingen in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend noch immer ungeschlagen. Da überrascht es kaum, dass gleich mehrere Top-Vereine um die Dienste des 42-Jährigen buhlen sollen.

Speziell bei seinen Ex-Arbeitgebern Real Madrid, FC Bayern und FC Liverpool wurde Alonso in den vergangenen Monaten gehandelt. Eine offene Stelle haben im kommenden Sommer allerdings nur die Reds.

Im Rahmen des Pokalspiels deutete "ARD"-Experte und Bayern-Urgestein Bastian Schweinsteiger daher an, seinen einstigen Mitspieler demnächst am ehesten in England zu sehen.

"Ich kenne Xabi und ich glaube, sein großer Traum ist es, Liverpool auch mal zu trainieren. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es in diesem Sommer sein kann, dass er nach Liverpool geht", verriet Schweinsteiger.

Liverpool auf Trainersuche, FC Bayern nicht

Beim FC Liverpool hat Teammanager Jürgen Klopp seinen Rückzug nach der Saison bekanntgegeben, die Suche nach einem geeigneten Nachfolger läuft auch Hochtouren.

In München ist Thomas Tuchel hingegen noch bis 2025 gebunden. Trotz aller Kritik an den Leistungen des FC Bayern und der teils fragwürdigen Außenwirkung des Übungsleiters steht eine Trennung momentan nicht zur Debatte.

Xabi Alonso hatte den Job in Leverkusen im November 2022 angetreten, seither hat sich die Mannschaft fantastisch entwickelt. Sein aktuelles Arbeitspapier bei Bayer ist bis 2026 gültig, eine saftige Ablöseforderung entsprechend wahrscheinlich.