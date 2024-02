Medien: Neuer Bayern-Trainer lehnte Angebote ab

IMAGO/Daniel Chesterton / Offside

René Maric ist neuer Cheftrainer der U19 von Bayern München

Der FC Bayern hat am Montag einen Trainerwechsel im Nachwuchsbereich vorgenommen: Statt von Michael Hartmann wird die Münchner U19 ab sofort von René Maric betreut. Offenbar lagen dem 31-Jährigen bereits andere Angebote vor, die er allesamt ablehnte.

Wie die Münchner Zeitung "tz" mit Verweis auf das Umfeld des FC Bayern berichtet, hat der neue U19-Trainer des deutschen Rekordmeisters René Maric in der jüngeren Vergangenheit mehrere Angebote aus dem Ausland abgelehnt. Demnach seien Vereine aus der ersten österreichischen und belgischen sowie aus der zweiten englischen Liga an ihn herangetreten. Dabei soll es sich jeweils um Cheftrainer-Posten gehandelt haben.

Wann die Angebote konkret unterbreitet wurden, geht es aus dem Bericht nicht hervor. René Maric hatte erst im vergangenen November die neu geschaffene Position "Teamleiter Trainerentwicklung & Spielphilosophie" am Bayern-Campus besetzt. Nun arbeitet er beim deutschen Rekordmeister in einer Doppelfunktion.

Münchner U19 soll wieder "Bayern-like" auftreten

"René Marić hat bislang einen super Job in unserer Akademie als Teamleiter Trainerentwicklung & Spielphilosophie absolviert", hatte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund am Montag in einer Pressemitteilung gesagt: "Wir sind sehr froh, dass er sich nun kurzfristig bereit erklärt hat, zusätzlich auch noch die U19-Mannschaft zu übernehmen. Wir wünschen ihm für die nächsten Monate viel Erfolg für seine Aufgaben."

Vor seinem Bayern-Engagement arbeitete Maric als Assistenztrainer bei Leeds United, den heutigen Leipzig-Trainer Marco Rose unterstützte er zudem während dessen Stationen bei Red Bull Salzburg, Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund.

Als Trainer der Münchner U19 kommt nun reichlich Arbeit auf René Maric zu: Nach drei sieglosen Spielen in Serie in der U19-Bundesliga Süd/Südwest müssen die Bayern-Talente eine Aufholjagd starten. Laut "tz" legt Maric zu Beginn aber vor allem darauf Wert, eine neue Energie in die Mannschaft zu bringen. Das Team soll künftig wieder "Bayern-like" auftreten und dominanteren Ballbesitzfußball zeigen, heißt es.