100 Mio. Euro? FC Bayern plant spektakuläre Transfer-Attacke

IMAGO/S. Ros

Ronald Araújo steht beim FC Bayern hoch im Kurs

Bereits im Winter hätte der FC Bayern sich in der Defensive gerne mit Ronald Araújo verstärkt. Im Sommer plant der deutsche Rekordmeister offenbar einen neuen Anlauf beim Leistungsträger des FC Barcelona - und was für einen.

Glaubt man der spanischen Zeitung "Sport" wollen die Münchner satte 100 Millionen Euro in die Hand nehmen, um Barca doch von einem Verkauf des 24 Jahre alten Uruguayers zu überzeugen.

Demnach habe der FC Bayern sich zwar auch mit anderen Optionen für die Abwehrzentrale auseinandergesetzt. In der Klub-Führung sei man aber zu dem Schluss gekommen, man müsse viel Geld investieren, um diesen Mannschaftsteil wirklich auf ein neues Level zu heben. Araújo, das schreibt "Sport" einmal mehr, soll dabei der absolute Favorit von Trainer Thomas Tuchel sein und nach dem Willen des Vereins der Königstransfer der Bundesliga im kommenden Sommer werden.

Den Profi selbst wollen die Münchner dem Bericht zufolge nicht nur mit den besseren sportlichen Perspektiven überzeugen. Angeblich könnte Araújo an der Säbener Straße auch ein mehr als doppelt so hohes Gehalt einstreichen wie in Katalonien.

In die Karten spielen könnte dem FC Bayern die finanziell angespannte Situation des amtierenden spanischen Meisters: Die Barca-Führung könnte in den sprichwörtlichen sauren Apfel beißen und Araújo abgeben, um wiederum Gelder für eine Aufwertung der Mannschaft an anderer Stelle zu erlösen, heißt es. Von einem "Dilemma" für den Renommierklub ist die Rede.

FC Bayern handelt sich Absage ein

Zuletzt hatte Barca-Sportdirektor Deco angesprochen auf die Gerüchte um Araújo nichts von einem nahenden Abgang wissen wollen. " Er steht nicht zum Verkauf, denn er ist einer der Schlüsselspieler der Barca-Zukunft", sagte der Ex-Profi gegenüber "Movistar".

Er verwies auf Araújos noch bis 2026 laufenden Vertrag und erklärte, der umworbene Abwehrstar zeige "jeden Tag, dass er hier glücklich ist. Es gibt nichts zu bereden".

Im Winter war der FC Bayern laut Medienberichten mit einer Offerte in Höhe von 75 Millionen Euro für Araújo an Barca herangetreten, hatte sich aber (vorerst) eine Absage eingehandelt.