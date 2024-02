Wildert der BVB bald wieder auf der Insel?

IMAGO/Mark Leech

Kaoru Mitoma (r.) soll vom BVB beobachtet werden

Borussia Dortmund schaut sich auf der Suche nach künftigen Verstärkungen in den Top-Ligen Europas ganz genau um. Laut eines jüngsten Medienberichts könnte der BVB nun erneut in der englischen Premier League fündig geworden sein.

Wie der türkische Transferexperte Ekrem Konur erfahren haben will, soll der Fußball-Bundesligist an Kaoru Mitoma interessiert sein. Der 26-Jährige spielt seit 2022 für Brighton & Hove Albion auf der Insel, stand dabei bis zur Winterpause unter anderem mit dem Ex-BVB-Star Mahmoud Dahoud gemeinsam auf dem Rasen.

Laut der Quelle soll Borussia Dortmund nur einer von gleich mehreren Interessenten an dem 20-maligen japanischen Nationalspieler sein. Auch der FC Barcelona aus Spanien sowie Manchester United und der FC Arsenal aus England sollen Mitoma ebenfalls beobachten und sich für einen möglichen Transfer im kommenden Sommer interessieren.

Der Flügelspieler hat sich in seinem ersten Jahr in die Premier League direkt als Stammspieler bei Brighton & Hove Albion durchgesetzt. Bislang spielte er insgesamt 51 Mal in der englischen Meisterschaft und schoss dabei zehn Tore.

BVB sieht wohl erneuten Handlungsbedarf im Sommer

Er war im Sommer 2021 für die Schnäppchen-Summe von drei Millionen Euro aus Japan von Kawasaki Frontale nach Brighton gewechselt, wurde dann allerdings ein Jahr lang an Union Saint-Gilloise in die erste belgische Liga verliehen. Seit eineinhalb Jahren ist er nun eine feste Größe bei den Seagulls und rangiert mit seinem Klub derzeit auf Platz neun in der Premier League.

Wie konkret das Interesse des BVB tatsächlich an Mitoma ist, ist noch unklar. Spätestens im Sommer, wenn das Leihgeschäft mit Rückkehrer Jadon Sancho (kam von Manchester United) auslaufen wird, dürfte aber erneut Handlungsbedarf für die Flügelpositionen bei Borussia Dortmund bestehen.