Medien: BVB trifft Entscheidung bei Toptalent

IMAGO/Thomas Bielefeld

BVB-Talent Abdoulaye Kamara konnte sich bislang nicht durchsetzen

Im Sommer 2021 sicherte sich der BVB die Dienste von PSG-Supertalent Abdoulaye Kamara. Nun haben die Verantwortlichen bei Borussia Dortmund offenbar eine Entscheidung über die Zukunft des jungen Franzosen getroffen.

Geht es nach den Entscheidern beim BVB, wird Toptalent Abdoulaye Kamara in der Saison 2024/25 nicht mehr das schwarz-gelbe Trikot überstreifen. Das berichten die für gewöhnlich gut informierten "Ruhr Nachrichten". Ein Jahr vor dem Ablauf seines bis 2025 gültigen Vertrags dürften sich die Wege demnach trennen.

Klar ist: Der mittlerweile 19-Jährige hat den Durchbruch bei Borussia Dortmund auch in seinem dritten Jahr nicht geschafft. Statt wie andere ehemalige U19-Spieler bei den Profis Erfahrungen zu sammeln, zählt der zentrale Mittelfeldspieler weiterhin nur zum Kader der zweiten Mannschaft, wo er in der 3. Liga spielt.

BVB verpasst bessere Integration von Kamara

Nachdem er in der Vorsaison für BVB II noch auf 16 Startelf-Einsätze und vier Einwechslungen kam, geht die Tendenz in der laufenden Spielzeit aber eher in Richtung Ergänzungsspieler. Trainer Jan Zimmermann setzte den Franzosen bislang erst elfmal ein, nur viermal durfte er von Beginn an ran. Zuletzt war Kamara allerdings von einem Muskelfaserriss zurückgeworfen worden, seit Mitte Dezember bestritt er kein Spiel mehr.

Gerade die Verletzungsanfälligkeit des Youngsters dürfte wohl einer der Gründe sein, warum die Zeichen im Sommer auf Trennung stehen. Wie die "Ruhr Nachrichten" außerdem berichten, gilt Kamara als eigenwilliger Typ, der teamintern immer mal wieder angeeckt sei. Der BVB habe es gleichwohl verpasst, den talentierten Mittelfeldspieler besser zu integrieren.

Nun hofft man bei Borussia Dortmund, dass Kamara im Verlauf der Rückrunde sein Potenzial noch einmal ausschöpfen kann und somit Interessenten für einen Wechsel im Sommer anlockt. Dadurch könnte der BVB letztlich sogar eine Ablösesumme für den 19-Jährigen generieren.