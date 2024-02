Herbe Kritik an Bayern-Rotsünder Upamecano

IMAGO/Antonietta Baldassarre / Insidefoto

Dayot Upamecano muss nach der Roten Karte gegen Lazio heftige Kritik einstecken

Für viele Fußballfans war der Hauptschuldige an der 0:1-Niederlage des FC Bayern bei Lazio Rom schnell ausgemacht: Dayot Upamecano. Der Abwehrmann verschuldete mit einem groben Einsteigen den Elfmeter, der das Tor des Abends zur Folge hatte, und holte sich dafür zudem die Rote Karte ab. Auch zwei TV-Experten redeten sich nach Abpfiff in Rage.

Jan Aage Fjörtoft war nach dem 0:1 des FC Bayern bei Lazio Rom im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwochabend nicht mehr zu halten.

Der frühere Bundesliga-Stürmer wetterte nach dem Schlusspfiff heftig gegen Bayern-Innenverteidiger Dayot Upamecano. Der hatte den spielentscheidenden Elfmeter in der 67. Minute verschuldet - und für sein grobes Einsteigen gegen Lazios Gustav Isaksen im Strafraum die Rote Karte gesehen.

In der ersten Halbzeit hatte Fjörtoft noch eine "ganz disziplinierte" Leistung der Bayern gesehen: "Ich war sehr enttäuscht von Lazio. Die spielen zu Hause vor 60.000 im Stadio Olimpico", sagte der Norweger in seiner Rolle als "Servus TV"-Experte zunächst: "Aber in der zweiten Halbzeit haben sie Blut geleckt, weil die Bayern aus dem Nichts Fehler machen. Und der Fehler trägt den Namen Upamecano."

Kritik an Bayern-Rotsünder Upamecano: "Macht in jedem Spiel einen Fehler"

Das sei für ihn "keine Überraschung", meinte Fjörtoft, der sich regelrecht auf Upamecano einschoss: "So war er schon bei RB Leipzig, so ist er in jedem Spiel bei Bayern. Der macht immer einen Fehler. Und auf diesem Level in der Champions League, wenn du weiterkommst willst, kannst du nicht einen Verteidiger haben, der Fehler macht."

Auch bei der Analyse des Fouls kannte Fjörtoft keine Gnade mit dem Innenverteidiger. "Da verliert Upamecano den Kopf", holte der Ex-Stürmer weiter aus: "Du weißt, dass Isaksen nicht direkt spielen kann, da ist keine Eile. Warum wartest du nicht ab? Das ist wahnsinnig, was Upamecano da macht. Der Schiedsrichter steht super platziert."

Sein Experten-Kollege Steffen Freund stimmte Fjörtoft zu. "Das ist ja doppelt extrem, was Upamecano da gemacht hat", befand der Ex-BVB-Profi: "Offene Sohle, völlig unnötig, mit gestrecktem Bein auf die Scheinbeinhöhe: Das ist eine ganz klare Rote Karte." Der linke Fuß von Upamecano "geht genau zum Schienbein", stellte Freund fest: "Der will gar nicht den Schuss blocken."

Freunds Fazit deckte sich daher mit Fjörtofts Schelte: "Wenn du individuelle Fehler machst auf diesem Level, kannst du nicht erwarten, dass du Lazio schlägst."