1. FC Köln droht Abgang von weiterem Top-Spieler

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Bahho Kara

Marvin Schwäbes Zukunft in Köln ist offen

Der 1. FC Köln kämpft in der Fußball-Bundesliga weiter um den Anschluss an Tabellenplatz 15, der den Klassenerhalt bedeuten würde. Am Freitagabend (ab 20:30 Uhr) soll im Heimspiel gegen Werder Bremen der vierte Saisonsieg eingefahren werden. Unabhängig vom Ausgangs dieses Spiels rückt eine Personalie rund um die Domstadt mehr und mehr in den Fokus.

Die Zukunft von Stammkeeper Marvin Schwäbe steht nämlich ab dem Sommer auf der Kippe. Der Torhüter ist absoluter Stammspieler beim Effzeh, stand bisher in allen 21 Bundesliga-Partien zwischen den Pfosten.

Sollte der 1. FC Köln den Klassenerhalt in der Bundesliga verpassen und in die zweite Liga runter müssen, wäre Schwäbe wohl definitiv weg. Dass er als etablierter Torhüter im besten Profi-Alter mit 28 Jahren zurück in die Zweitklassigkeit wechselt, scheint derzeit ausgeschlossen.

Laut eines "kicker"-Berichts bleibt ein Wechsel nach England im Sommer eine spannende Option für Schwäbe, der die englische Premier League ohnehin als seinen großen Karriere-Traum ansieht.

Youngster kommt im Sommer zum 1. FC Köln zurück

Auch im Falle des Klassenerhalts im kommenden Mai gilt es längst nicht mehr als gesetzt, dass der Schlussmann bei den Rheinländern bleibt und seinen erst im letzten Jahr bis 2027 verlängerten Vertrag erfüllen wird.

Sollte ein lukratives Angebot für Schwäbe hereinkommen, würde der 1. FC Köln wohl ernsthaft über einen Verkauf nachdenken. Zu viel Geld könnte er dem klammen Effzeh in die Vereinskassen spülen, gilt der Keeper doch als einer der wertvollsten Spieler überhaupt im Kader der Kölner.

Ein Nachfolger stünde im Sommer ohnehin bereit: Youngster Jonas Urbig spielt derzeit bei der SpVgg Greuther Fürth in der zweiten Liga eine herausragende Saison, hielt bereits neunmal seinen Kasten sauber und blieb ohne Gegentor. Im Sommer kommt er zurück ans Geißbockheim, dann endet nämlich das Leihgeschäft mit den Franken.

Dem 20-Jährigen wird der Sprung in die Bundesliga durchaus zugetraut. Je nachdem, wie es mit Marvin Schwäbe in Köln weitergeht, winkt dem jungen Urbig sogar ein Stammplatz beim 1. FC Köln.