"Unheimlich viele Risse" zwischen Tuchel und dem FC Bayern?

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Thomas Tuchel steht beim FC Bayern unter Druck

Die Spekulationen über einen angeblichen Riss beim FC Bayern zwischen Trainer Thomas Tuchel und seiner Mannschaft reißen nicht ab. TV-Experte Dietmar Hamann legte nun nach.

"Ob sie für ihn durchs Feuer gehen, da habe ich meine Zweifel", sagte Hamann mit Blick auf den Rückhalt der Bayern-Spieler für Tuchel bei "Sky".

Der Coach sei jetzt schließlich schon lange im Amt. "Und wenn du die Mannschaft nicht hinter dir hast nach vier oder sechs Wochen, wird es unheimlich schwer", betonte der Ex-Profi: "Jetzt sind unheimlich viele Risse entstanden."

In der Hinrunde haben wenigsten die Ergebnisse beim FC Bayern noch gestimmt. "Die Spiele haben sie gewonnen, aber haben selten geglänzt. Diese Dominanz, dass sie Spiele kontrolliert und beherrscht haben, das hat man selten gesehen", blickte Hamann zurück.

Der 50-Jährige forderte daher: "Da müssen sie jetzt endlich irgendwann mal anfangen, ein Erfolgserlebnis zu haben und das Selbstvertrauen wieder einigermaßen aufzubauen."

Einer, der dem deutschen Rekordmeister dabei helfen kann, ist laut Hamann Matthijs de Ligt. Dass der Niederländer keine ganz große Rolle unter Tuchel spielt, kann der TV-Experte nicht nachvollziehen: "De Ligt wäre für mich einer der ersten Spieler, bei dem ich sage: Du brauchst Spieler, die andere besser machen. Der war mit 20 oder 21 Kapitän bei Ajax Amsterdam."

Der Innenverteidiger sei ein Profi, auf den man sich in einer derartigen Situation eigentlich verlassen könne. "Denn wenn du dich auf den nicht verlassen kannst, dann wird es unheimlich schwer. Das sind die Spieler, die er braucht", so Hamann.

FC Bayern: Tuchel dementiert "Sky"-Bericht

Nach der 0:3-Pleite gegen Bayer Leverkusen und dem 0:1 gegen Lazio Rom ist die Kritik gerade an Thomas Tuchel lauter geworden. "Sky" hatte nach den Niederlagen berichtet, dass der Trainer seine Spieler in der Kabine scharf angegangen sein soll. "Ihr seid nicht so gut, wie ich annahm, dann muss ich mich eurem Niveau eben anpassen."

Den Bericht dementierte der FC Bayern am Samstag vehement. "Das ist ja völlig absurd. Ein Trainer, der so einen Satz sagt, der steigt ja nicht mehr zu seiner Mannschaft in den Bus ein. Was soll das?", sagte Tuchel auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den VfL Bochum am Sonntag.