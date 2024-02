imago sportfotodienst

Andreas Brehme ist tot

Der deutsche Fußball trauert um Andreas Brehme. Der Weltmeister von 1990 erlag im Alter von nur 63 Jahren einem Herzstillstand.

Der deutsche Fußball hat einen seiner größten Helden verloren. Wie am Dienstag zunächst die "Bild" berichtete und wenig später auch "RTL/ntv und sport" erfuhren, starb der Weltmeister von 1990 in der Nacht von Montag auf Dienstag im Alter von nur 63 Jahren infolge eines Herzstillstands.

Die traurige Nachricht bestätigte seine Lebensgefährtin Susanne Schaefer im Namen seiner Familie auch der "Deutschen Presse-Agentur".

Der gebürtige Hamburger ging unter anderem als Siegtorschütze der DFB-Auswahl im WM-Finale 1990 gegen Argentinien in die deutsche Fußballgeschichte ein. Brehme erzielte damals in Rom in der 85. Minute den entscheidenden Elfmeter zum 1:0-Sieg.

Aufstieg beim 1. FC Kaiserslautern

Auf Vereinsebene machte sich der Außenverteidiger zunächst von 1981 bis 1986 einen Namen, als er im Trikot des 1. FC Kaiserslautern zum weltklasse Spieler aufstieg. Im Sommer 1986 wechselte er schließlich zum FC Bayern, zwei weitere Jahre später folgte der Transfer zu Inter Mailand in die Serie A, der damals unbestritten stärksten Liga der Welt.

Nach einer Saison bei Real Saragossa (1992/93) zog es Brehme zurück in seine sportliche Heimat auf den Betzenberg. Im Trikot des 1. FC Kaiserlautern war er im letzten Jahr seiner Profifußballer-Karriere Teil der legendären Meistermannschaft der Roten Teufel. Im Sommer 1998 hing Brehme seine Fußballschuhe an den Nagel.

Brehme schrieb 1998 mit dem FCK Geschichte

Nach seiner aktiven Karriere kehrte Brehme noch drei Mal als Trainer auf die große Fußball-Bühne zurück. Von Oktober 2000 bis August 2002 war er der Verantwortliche in Lautern, in der Saison 2004/05 zog er in Unterhaching die sportlichen Fäden. Von Sommer 2005 bis Februar 2006 war er zudem als Co-Trainer beim VfB Stuttgart tätig.