Weidenfeller adelt BVB-Stars: "Echt außergewöhnlich!"

IMAGO/Steinbrenner

Die BVB-Stars Gregor Kobel (l.) und Jadon Sancho

Roman Weidenfeller ist bei Borussia Dortmund eine echte Vereinslegende. 16 Jahre lang stand er beim BVB zwischen den Pfosten, wurde mit dem Klub zweimal Deutscher Meister und zweimal DFB-Pokalsieger. Im derzeitigen Dortmunder Stammtorwart Gregor Kobel sieht der Ex-Nationalspieler einen würdigen Nachfolger, wie er vor dem Champions-League-Spiel bei PSV Eindhoven am Dienstagabend betonte.

"Er ist ein absoluter Gewinnertyp und ein Punktegarant. Was Gregor bisher für Borussia Dortmund geleistet hat, ist echt außergewöhnlich", meinte Weidenfeller gegenüber Vereinsmedien kurz vor dem Anpfiff am Dienstagabend.

Der 26-jährige Kobel befinde sich nach Ansicht Weidenfellers "im besten Torwartalter". Er habe außerdem "noch die besten Möglichkeiten, sich noch weiterzuentwickeln".

Kobel war im Sommer 2021 vom VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund gewechselt und war schnell zum absoluten Leistungsträger und Führungsspieler in Schwarz-Gelb aufgestiegen.

Weidenfeller-Lob für Leihspieler Sancho

"Er ist der Rückhalt der Mannschaft. Die Mannschaft weiß: Es kann mal einer durchrutschen. Der Gregor ist da und fischt den Ball raus", fügte Weidenfeller über seinen Nachfolger im BVB-Gehäuse hinzu.

Der Weltmeister von 2014 wurde im Vorfeld des Königsklassen-Duells mit PSV Eindhoven auch auf Leihspieler Jadon Sancho angesprochen, mit dem Weidenfeller 2017/2018 noch selbst als aktiver Profi auf dem Rasen gestanden hatte.

"Er ist sehr trickreich, sehr schnell und hat noch dazu gelernt. Ich glaube auch, dass er noch einmal allen beweisen möchte, welches Talent er zuvor hatte und welch großer Spieler er jetzt ist", meinte der ehemalige Torwart über den Flügelspieler, der für die Rückrunde vom englischen Rekordmeister Manchester United zurück nach Dortmund verliehen wurde.

In Eindhoven bestritt Sancho sein erstes Saisonspiel in der Champions League und wurde von BVB-Cheftrainer Edin Terzic von Beginn an aufgeboten.