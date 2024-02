Sofortiges Tuchel-Aus wäre besser

IMAGO/Laci Perenyi

Thomas Tuchel und der FC Bayern wurden nie so richtig warm

Thomas Tuchel muss beim FC Bayern seinen Trainerstuhl räumen - allerdings erst im Sommer. Bis dahin soll er mit dem Team irgendwie die erste titellose Saison seit 2011/12 verhindern. Für einen Ex-Trainer der Münchner kommt die Trennung zu spät - außerdem gibt's einen Seitenhieb gegen Tuchel.

Felix Magath hätte es besser gefunden, wenn der FC Bayern Thomas Tuchel mit sofortiger Wirkung entlassen hätte, statt den Trainer die Saison beenden zu lassen. "Mich wundert, dass die Bayern es so gelöst haben, dass Tuchel bis zum Saisonende bleiben kann", sagte der 70-Jährige dem Nachrichtenportal "Watson".

Sollte es Tuchel gelingen, das Verhältnis zu den Spielern zu verbessern, "kann er die Situation gut lösen", so Magath, der genau hier ein Fragezeichen setzt: "Wenn aber im Grunde die Zusammenarbeit zwischen ihm und den Spielern ein Jahr nicht gut war, ist es sehr schwierig, das in den verbleibenden Monaten hinzubekommen."

Tuchel hatte den FC Bayern im März 2023 von Julian Nagelsmann übernommen und danach am letzten Spieltag die Meisterschaft gewonnen. In der laufenden Saison droht den Bayern dagegen der Titel-GAU: In der Bundesliga ist Bayer Leverkusen vor dem Münchner Heimspiel gegen Leipzig elf Punkte voraus. Im DFB-Pokal scheiterte der FCB an Drittligist Saarbrücken und in der Champions League muss die Tuchel-Elf ein 0:1 aus dem Achtelfinal-Hinspiel bei Lazio Rom korrigieren.

Die Bayern hatten am Mittwoch mitgeteilt, dass Tuchel nur noch bis Saisonende amtiert. Sein Vertrag wäre eigentlich bis 2025 gelaufen.

FC Bayern: Magath gönnt sich Seitenhieb gegen Tuchel

Magath ist von der vorzeitigen Trennung nicht überrascht. "Die Auftritte der Bayern waren vor ihm schon schlecht, aber es ist durch ihn nicht viel besser geworden", monierte der frühere Bundesliga-Trainer. Einen auf den Deckel gab's von "Quälix" auch noch. "Wenn jemand wie der Trainer so empfindlich ist bei sachlicher Kritik, die sich nicht auf ihn als Person, sondern auf die taktische Einstellung seines Teams bezogen hat, dann ist schnell klar, dass es schwer wird", kritisierte er Tuchel als zu dünnhäutig.

Magath trainierte die Bayern von 2004 bis 2007, gewann mit dem Klub zweimal in Folge das Double.