Medien: Zwei Bayern-Abgänge stehen schon fest

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Eric Maxim Choupo-Moting (li.) und Bouna Sarr (Mitte) werden den FC Bayern im Sommer verlassen

Dem FC Bayern steht (mal wieder) ein arbeitsreicher Sommer bevor. Die Saison 2023/24 wird tiefe Spuren beim Rekordmeister hinterlassen und zu einigen Veränderungen im Kader führen - auf der Zu- und Abgangsseite. Das Aus von zwei Spielern ist offenbar schon besiegelt.

Wenn der FC Bayern in die Saison 2024/25 startet, wird es nicht nur auf der Trainerbank ein neues Gesicht geben. Auch der Profi-Kader wird sich an der ein oder anderen Stelle verändern. Wie groß der Umbruch ausfällt, bleibt abzuwarten. Nicht auszuschließen ist, dass auch große Namen den Klub im Sommer verlassen werden.

Während der Verbleib von Alphonso Davies, Matthijs de Ligt und Co. in München noch offen ist, ist der Abgang eines Duos der "AZ" zufolge bereits in Stein gemeißelt. Demnach haben Bouna Sarr und auch Eric Maxim Choupo-Moting keine Zukunft mehr beim Rekordmeister. Sie werden "sicher gehen", prognostiziert die Zeitung.

Sarr-Experiment scheitert beim FC Bayern

Wirklich unerwartet oder überraschend kommt das nicht. Sarr gilt bis heute als einer der größten Fehleinkäufe der letzten Jahre und konnte nie nachweisen, dass er das Zeug für den Rekordmeister hat. Mit seinem Abgang wurde in den letzten Jahren immer wieder gerechnet, allerdings fand der FC Bayern nie einen Käufer.

Zwischenzeitlich wurden zudem auch Gerüchte laut, nach denen Sarr auf Wunsch von Sadio Mané behalten wurde, um dem Senegalesen die Eingewöhnung zu erleichtern. Ein Experiment, das ebenfalls krachend scheiterte.

Choupo-Moting beim FC Bayern nur noch die Nummer drei

Bei Choupo-Moting sind die Vorzeichen andere. Er war jahrelang die Nummer zwei in der Stürmer-Hierarchie und wusste zudem auch in dem Jahr zu überzeugen, als kein Weltklasse-Neuner im Kader war. Mittlerweile sind seine Aktien aber im Keller. Hinter Harry Kane und Mathys Tel ist der Routinier schon längst nur noch die Nummer drei.

Gut für die Bayern: Beide Abgänge werden relativ geräuschlos über die Bühne gehen, denn sowohl Sarr als auch Choupo-Moting sind im Sommer ablösefrei zu bekommen, da ihre Verträge auslaufen.