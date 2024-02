Alonso-Ritterschlag von Ex-Coach Guardiola

imago sportfotodienst

Xabi Alonso und Pep Guardiola (r.) arbeiteten von 2014 bis 2016 beim FC Bayern zusammen

Xabi Alonso hat aus dem Team von Bayer Leverkusen innerhalb von eineinhalb Jahren einen Meisterschaftsanwärter gemacht, rangiert mit der Werkself derzeit acht Punkte vor dem FC Bayern. Für seine Arbeit gab es nun einmal mehr Lob - von höchster Stelle.

Startrainer Pep Guardiola wurde am Montag auf die Arbeit seines spanischen Landsmannes bei Bayer Leverkusen angesprochen, mit dem er zwischen 2014 und 2016 beim FC Bayern gearbeitet hatte und zweimal deutscher Meister geworden war.

Der Teammanager von Manchester City kam einmal angefangen, gar nicht mehr aus dem Schwärmen für Xabi Alonso heraus: "Wow! Er ist ungeschlagen! Das einzige Team im modernen Fußball, welches noch ungeschlagen ist in allen Wettbewerben. Sie kämpfen mit Bayern München um die Meisterschaft", so Guardiola, der sich mit ManCity in der Premier League ebenfalls im Titelrennen befindet.

Der Katalane bezeichnete Alonso als "liebenswerten Kerl", dem er seinen derzeitigen Erfolg bei der Werkself von Herzen gönne: "Er hat gute Entscheidungen getroffen und ich freue mich so sehr für ihn. Er verdient es!"

Pep warnt: "Können jetzt nur noch verlieren"

Gleichwohl warnte ihn sein ehemaliger Cheftrainer vor den bevorstehenden Frühlingswochen in der Bundesliga: "Jetzt beginnt die schwierigste Phase der Saison für sie. Jetzt sind sie in der Position, in der sie die Bundesliga nicht mehr gewinnen, dafür aber verlieren können, weil jeder denkt, dass die Sache erledigt ist. Das ist das Schwierigste: Es ist nicht erledigt, bevor es erledigt ist", weiß Guardiola genau, wovon er spricht. Schließlich holte er in seinen drei Jahren bei den Münchnern selbst dreimal die deutsche Meisterschaft.

Der 53-Jährige zollte Alonso sowohl für die fußballerische Qualität seiner Mannschaft als auch für die Konstanz seinen allerhöchsten Respekt: "Es ist nicht nur die Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Sie haben kein einziges Spiel in der Europa League, im Pokal und in der Bundesliga verloren. Ich hatte das große Glück, ihn zwei Jahre lang zu trainieren. Ein so intelligenter Spieler. Er war ein unglaublicher Weltklasse-Spieler. Sonst kann man auch nicht in Liverpool, bei Real Madrid und bei Bayern München spielen."

Am kommenden Sonntagnachmittag (ab 15:30 Uhr) geht es für Bayer Leverkusen ins rheinische Derby zum 1. FC Köln.