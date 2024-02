Nur ein Trio macht Köln noch Hoffnung

IMAGO/nordphoto GmbH / Denkinger

Davie Selke und Luca Waldschmidt sollen bald in den Kader zurückkehren

Der 1. FC Köln taumelt gefährlich dem Bundesliga-Abgrund entgegen. Funken Hoffnung im Abstiegskampf geben drei Spieler, die zuletzt lange ausfielen. Können sie die Wende einleiten?

Auch der Punkt bei Champions-League-Kandidat VfB Stuttgart (1:1) brachte dem 1. FC Köln nicht den Durchbruch. Da Konkurrent FC Augsburg gegen den SC Freiburg gewann, dümpelt der Effzeh mit acht Zählern Rückstand aufs rettende Ufer weiter auf dem Relegationsplatz herum. Der Abstand zu Verfolger FSV Mainz beträgt nur zwei Punkte. Die Lage am Rhein ist angespannt.

Ausgerechnet jetzt stehen zwei heikle Derbys an. Am kommenden Sonntag reisen die Kölner zu Bayer Leverkusen, die seit 33 Spielen in Serie ungeschlagen sind. In der Woche darauf steht am Samstag das Duell gegen Borussia Mönchengladbach an.

Selke-Comeback gegen Gladbach?

Hoffnung im Abstiegskampf machen den Domstädtern eigentlich nur drei Spieler, schreibt die "Sport Bild": Davie Selke, Luca Waldschmidt und Mark Uth. Alle drei fielen in den vergangenen Wochen und Monaten verletzungsbedingt aus. Nun soll das Trio möglichst bald in den Kader und aufs Feld zurückkehren. Ihr Fehlen riss ein qualitatives Loch in der Aufstellung des Bundesligisten.

Das erste Derby gegen Bayer Leverkusen kommt noch zu früh für ein Comeback. Doch schon gegen Mönchengladbach soll Angreifer Selke eine Option sein. Er ist mit fünf Toren der bisher erfolgreichste FC-Torschütze in dieser Saison. Nach seiner Verletzung am Mittelfuß trainiert er schon wieder.

Auch Waldschmidt betreibt schon wieder Lauftraining. Er hatte sich Anfang Januar das Wadenbein gebrochen. Unklar sei die Lage hingegen bei Uth, so die "Sport Bild". Nach anderthalb Jahren ohne wirklich durchgehende Spielpraxis und Knieproblemen, sei es offen, ob er dem Team noch in dieser Saison helfen kann. "Wir rechnen mit Luca und Mark erst in der Länderspielpause", sagte Trainer Timo Schultz.