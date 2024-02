HSV droht Star-Abschied im Sommer

IMAGO/Jan Huebner

Daniel Heuer Fernandes (M.) könnte den HSV schon bald verlassen

Seit diesem Monat hat Daniel Heuer Fernandes seinen Stammplatz im Tor des Hamburger SV an Matheo Raab verloren, musste die letzten drei HSV-Spiele in der 2. Bundesliga von der Bank aus verfolgen. An die Reservistenrolle will und wird sich der Torwart nicht mehr gewöhnen.

Auch der Trainerwechsel von Tim Walter hin zu Steffen Baumgart brachte fürs Erste keine Besserung für Daniel Heuer Fernandes. Galt er doch in den letzten Jahren als einer der besten Keeper in der zweiten Liga, muss er derzeit auf der Ersatzbank Platz nehmen. Auch beim 1:0-Heimsieg am vergangenen Sonntag gegen die SV Elversberg, der ersten Partie vom neuen HSV-Coach Baumgart, änderte sich daran nichts.

"Beide Torhüter können mir [...] zeigen, wer der Bessere ist. [...] Ich würde auch zurück entscheiden", hatte Steffen Baumgart bei seinem Antritt zumindest nicht ausgeschlossen, eine Rolle rückwärts im Tor vorzunehmen. Zwei bis drei Wochen will er sich laut eigener Aussage für die T-Frage bei den Hamburgern Zeit lassen.

Heuer Fernandes schon zweimal als Nummer eins aus dem HSV-Tor genommen

Sollte es bei der derzeitigen Torwart-Hierarchie bei den Rothosen bleiben und Heuer Fernandes seinen Stammplatz wie schon 2019/2020 (gegen Julian Pollersbeck) und 2020/2021 (gegen Sven Ulreich) zum dritten Mal einbüßen, hätte dies für ihn wohl weitreichende Konsequenzen.

Laut eines "Bild"-Berichts würde Heuer Fernandes in diesem Falle nicht etwa seinen bis 2026 laufenden Vertrag als Nummer zwei absitzen wollen. Trotz des gut dotierten Kontraktes mit einem Jahresgehalt von rund einer Million Euro.

Vielmehr würde er nach Angaben der Zeitung "sicherlich den Abflug machen", sollte der 31-Jährige nicht mehr über die Rolle des Ersatztorwart hinaus kommen.

Heuer Fernandes selbst hatte sich zuletzt noch nicht zu seiner weiteren Zukunftsplanung geäußert und lediglich beteuert, um seinen Stammplatz beim HSV weiterhin kämpfen zu wollen.