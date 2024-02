FC Bayern umgarnt Wunderkind Bardghji

IMAGO/Gonzales Photo/Christian Midtgaa

Wird beim FC Bayern gehandelt: Roony Bardghji

Im vergangenen November erreichte der Hype um das schwedische Wunderkind Roony Bardghji eine neue Dimension, als der damals noch 17-Jährige in der Champions League gegen Manchester United den Siegtreffer für den FC Kopenhagen erzielte. Als Gruppengegner beobachtete der FC Bayern das Spiel ganz genau - und fand Gefallen am Matchwinner. Offenbar sind die Münchner Scouts mittlerweile Dauergäste in Dänemark.

Angeblich zählt der deutsche Rekordmeister ebenso wie der FC Barcelona, Manchester United und Tottenham Hotspur zu den Interessenten für Roony Bardghji. Diese Info will der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano in Erfahrung gebracht haben.

Beim dänischen Meister FC Kopenhagen steht der Teenager noch bis Ende 2025 unter Vertrag, eine Verlängerung soll er für sich ausgeschlossen haben. Wie hoch die Ablöse ausfallen könnte, ist unklar.

Trotz seines zarten Alters hat der wieselflinke Rechtsaußen bereits 71 Profi-Einsätze auf dem Buckel. Dabei erzielte der Linksfuß 15 Treffer, hinzu kam eine Vorlage.

Darüber hinaus ist der begehrte Youngster, der auch den syrischen Pass besitzt, fester Bestandteil der schwedischen U21-Nationalmannschaft. Auch im Kader der A-Auswahl stand er schon, sein Debüt dürfte demnächst folgen.

Umbruch beim FC Bayern mit Ausnahmetalent Bardghji?

Fraglich ist derweil, ob für Bardghji in der prominent besetzten Bayern-Offensive Platz wäre.

Der im Winter verpflichtete Bryan Zaragoza ist ein gutes Beispiel für die harte Konkurrenzsituation in München: Nach der Verletzung von Kingsley Coman wurde der Sommerwechsel des Spaniers vorgezogen, seither sitzt er nahezu durchgängig auf der Ersatzbank.

Dennoch ergibt das kolportierte Interesse der Münchner an Bardghji durchaus Sinn. Es ist kein Geheimnis, dass die Bayern-Bosse einen personellen Umbruch planen, bei dem Top-Talente erfahrungsgemäß selten ungelegen kommen.

Zugleich ist die Konkurrenz auf dem Bietermarkt enorm, speziell die gehandelten Premier-League-Klubs verfügen über schier grenzenlose finanzielle Möglichkeiten.

So oder so soll Bardghji bereit für den nächsten Schritt in seiner Karriere sein - zur Freude des FC Bayern.