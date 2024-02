DFL terminiert "Klassiker" zwischen FC Bayern und BVB

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Der FC Bayern empfängt den BVB an Karsamstag

Das Spitzenspiel der Bundesliga zwischen Titelverteidiger Bayern München und Vizemeister Borussia Dortmund findet am Karsamstag (30. März) um 18:30 Uhr statt. Dies teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) im Zuge der zeitgenauen Ansetzungen für die Begegnungen der Spieltage 27 bis 30 der Bundesliga und 2. Bundesliga am Donnerstag mit.

Am Osterwochenende, an dem der 27. Spieltag steigt, wird wie gehabt kein Spiel an Karfreitag ausgetragen. Es gibt daher fünf Partien am Samstag um 15.30 Uhr, darunter die des Tabellenführers Bayer Leverkusen gegen die TSG Hoffenheim. Es folgt das Duell der Bayern mit dem BVB, sonntags stehen drei weitere Spiele mit den Anstoßzeiten 15:30, 17:30 und 19:30 Uhr an.

Leverkusen muss zudem zweimal auswärts ran: Bei Union Berlin (6. April/15:30 Uhr) und beim BVB (21. April/17:30 Uhr).