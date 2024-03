Trainer-Überraschung beim FC Bayern? Neuer Name gehandelt

IMAGO/Box to Box Pictures/Yannick Verhoeven

Der FC Bayern soll sich mit Arne Slot befassen

Der FC Bayern befindet sich auf Trainersuche. In den vergangenen Tagen wurden bereits zahlreiche Kandidaten an der Säbener Straße gehandelt. Nun kommt ein neuer Name dazu.

Wie die "Abendzeitung" berichtet, könnte Arne Slot in München "zu einer Option werden". Der Niederländer arbeitet momentan für Feyenoord in der Eredivisie. Sein Vertrag in Rotterdam läuft noch bis zum Sommer 2026.

Nach Angaben des Blatts ist Xabi Alonso jedoch nach wie vor die Wunschlösung des FC Bayern. Aber: Die Verpflichtung von Bayer Leverkusens Erfolgstrainer soll an der Säbener Straße als "äußerst kompliziert" angesehen werden, so die "Abendzeitung".

Der Spanier (Vertrag bis 2026) wird derzeit ebenfalls beim FC Liverpool gehandelt. Der Premier-League-Tabellenführer benötigt einen Nachfolger für Jürgen Klopp. Der 56-Jährige verlässt die Reds am Saisonende nach über acht Jahren. Nicht ausgeschlossen, dass sich der FC Bayern ein Tauziehen mit dem FC Liverpool um Alonso liefern muss.

Zahlreiche Namen beim FC Bayern gehandelt

Mit Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart), Roberto De Zerbi (Brighton & Hove Albion), Zinedine Zidane, Jose Mourinho oder Antonio Conte (alle vereinslos) wurden zuletzt noch viele weitere Namen mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht.

Der FC Bayern hatte sich kürzlich mit Thomas Tuchel darauf verständigt, die Zusammenarbeit im Sommer vorzeitig zu beenden.

"Wir wollen einen Trainer finden, der zu Bayern München passt, auch zu den Ideen von Christoph Freund und mir", erklärte Bayerns neuer Sportvorstand Max Eberl im Rahmen seiner Vorstellung das Anforderungsprofil an den künftigen Übungsleiter.

Der 50-Jährige weiter: "Wir brauchen Stars, aber wir brauchen auch junge, hungrige Talente. Wir wollen uns nicht eingrenzen in der Wahl. Bayern München ist eine großartige Adresse. Die Aufgabe der nächsten Monate ist, die Puzzleteile Verein, Spieler und Trainer zusammenzusetzen."