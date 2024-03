Ex-Lazio-Chef stichelt gegen den FC Bayern

IMAGO/AllShotLive

Der FC Bayern steht vor dem Rückspiel gegen Lazio unter großem Druck

Vor dem ersten Duell in der Champions League gegen Lazio Rom galt ein Weiterkommen des FC Bayern eigentlich als sicher. Nach der 0:1-Niederlage im Achtelfinal-Hinspiel ist die Sorge vor einem vorzeitigen Aus aber allgegenwärtig. Ex-Lazio-Sportchef Igli Tare glaubt zu wissen, warum der Rekordmeister in diese Situation gekommen ist.

Im Hinspiel gegen Lazio hatte der FC Bayern eigentlich alles im Griff - dann aber plötzlich nicht mehr. Wie so oft in dieser Saison. Die Münchner verloren auf dem Feld den Faden und brachten sich selbst in die Bredouille. Laut Ex-Lazio-Sportchef Igli Tare ein klarer Fall von: selbst schuld!

"Man hat das Gefühl, dass die Bayern Lazio Rom unterschätzen. Aber sie haben nicht auf dem Schirm gehabt, dass die Italiener eine erfahrenere Mannschaft haben, eine mit vielen Spielern, die solche wichtigen Duelle auch schon gespielt haben", erklärte Tare im "tz"-Interview, dass der FC Bayern in seinen Augen schlicht mit der falschen Einstellung in die Partie gegangen ist.

Tare: Der FC Bayern ist Favorit, aber ...

Für den ehemaligen Bundesliga-Profi (Karlsruher SC, 1. FC Kaiserslautern) ist der deutsche Rekordmeister zwar nach wie vor der Favorit auf das Erreichen des Viertelfinals, das allerdings erstmal nur auf dem Papier - und das ist in einem K.o.-Spiel bekanntlich nicht so viel wert.

"Um in so einem Wettbewerb weit zu kommen, ist es einerseits wichtig, in der titelentscheidenden Phase von Verletzungen verschont zu bleiben und andererseits darum, konstant gut bis zum Schluss zu spielen. Diese Konstanz fehlt dem FC Bayern in dieser Saison", analysierte Tare.

Das niederschmetternde und doch zutreffende Fazit des 50-Jährigen: "Die Bayern sind nicht mehr die Mannschaft, die man aus der Bundesliga oder in Europa kennt."

Gleichwohl kann sich auch Tare vorstellen, dass das Achtelfinale-Rückspiel eine Art Initialzündung der Münchner werden kann. "Dass die Formkurve einiger Spieler nach unten zeigt, hat man ja gesehen. Aber so eine wichtige Partie wie am Dienstag kann die Flamme der Mannschaft wieder entzünden", sagte Tare.