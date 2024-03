Ex-Aufstiegsheld zurück beim FC Schalke 04

IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

Rodrigo Zalazar (l.) spielte diese Saison schon in der Champions League gegen Union Berlin

Im Sommer des letzten Jahres endete das zweijährige Engagement von Rodrigo Zalazar beim FC Schalke 04. Nach dem erneuten Abstieg der Königsblauen im Sommer 2023 verließ er den Verein, bei dem er in seiner ersten Saison zum Aufstiegshelden geworden war. Trotz seines Weggangs hält er es noch immer mit seiner alten Truppe, wie er zuletzt einmal mehr betonte.

Am Montag stattete Zalazar seinen alten Teamkollegen einen Besuch auf dem Schalker Trainingsgelände ab. Der FC Schalke selbst war so erfreut über den prominenten Gast zum Wochenstart am Berger Feld, dass er selbst ein Video in den sozialen Medien postete, welches Rodrigo Zalazar gemeinsam mit seinem Kumpel und Schalke-Spieler Darko Churlinov zeigt.

Zalazar hatte am Montag bei seinem derzeitigen Verein Sporting Braga trainingsfrei, sodass ein Kurztrip an die alte sportliche Wirkungsstätte möglich war.

Gegenüber der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" verriet der Uruguayer, dass er noch immer eine tiefe Sympathie für die Gelsenkirchener hege: "Ich schaue noch jedes Spiel, jede Pressekonferenz – alles. Einmal Schalker, immer Schalker."

Spekulationen, dass es möglicherweise noch einmal zurück zum FC Schalke 04 gehen könnte, erteilte Zalazar allerdings eine Absage. Statt in den Niederungen der 2. Bundesliga mit den Gelsenkirchenern um den Klassenerhalt zu fighten, spielt er mit Braga um den erneuten Einzug in die Königsklasse.

FC Schalke 04: Zalazar einer der großen Aufstiegshelden 2022

In der Champions League hatte der 24-Jährige in der laufenden Saison bereits seine ersten Erfahrungen gesammelt, stand in allen Gruppenspielen gegen die Top-Gegner Real Madrid, SSC Neapel und Union Berlin auf dem Rasen.

"Wir wollen alles reinhauen, um in der Tabelle noch weiter zu klettern", sagte der Mittelfeldspieler auf seine Ambitionen in Braga angesprochen. Zurzeit rangiert der Klub in der portugiesischen Primeira Liga auf Platz vier, für die Qualifikation zur Champions League wäre mindestens Platz drei vonnöten.

Auf Schalke wurde Rodrigo Zalazar in der Saison 2021/2022 zum Aufstiegshelden, als er an den entscheidenden letzten Zweitliga-Spieltagen gegen den FC St. Pauli (3:2) und 1. FC Nürnberg (2:1) für seine Farben traf.