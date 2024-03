Zwei Top-Talente beim BVB gehandelt

IMAGO/ Matthieu Mirville

Desire Doue (l.) wird unter anderem beim BVB gehandelt

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund beschäftigt sich permanent mit der Entdeckung möglicher neuer Top-Talente im In- und Ausland. Laut eines jüngsten Medienberichts könnte der BVB nun erneut in Belgien und Frankreich fündig geworden sein.

Wie es in einem "Sky"-Bericht heißt, hat der amtierende Vizemeister gleich zwei Nachwuchsprofis auf dem Zettel stehen, die beide als außerordentlich talentiert gelten.

Zum einen ist das Bilal El Khannouss vom belgischen Erstligisten KRC Genk. Nach Angaben des TV-Senders hat sich der 19-jährige Mittelfeldspieler mit seinen starken Leistungen in der ersten belgischen Liga in die Notizbücher der BVB-Scouts gespielt.

El Khannouss hat für Genk bereits stattliche 39 Pflichtspiel-Einsätze in dieser Saison in den Knochen, erzielte dabei drei Treffer. Bisher soll es noch nichts Konkretes hinsichtlich eines möglichen Sommer-Transfers zwischen Dortmund und Genk geben. Aber der Teenager wird von den Schwarz-Gelben weiterhin intensiv beobachtet.

Neben dem BVB sollen übrigens auch Bayer Leverkusen und RB Leipzig die Personalie bereits in ihren Überlegungen hinterlegt haben.

BVB auch an Frankreich-Juwel dran?

Zum anderen hat sich laut dem "Sky"-Bericht auch das französische Top-Talent Desire Doue die Aufmerksamkeit von Borussia Dortmund erspielt. Doue ist ebenfalls Mittelfeldspieler, hat als 18-Jähriger bereits 48 Spiele in der französischen Ligue 1 für Stade Rennes bestritten.

Der Youngster läuft seit letztem Jahr bereits für die U21-Nationalmannschaft Frankreichs auf und gilt in seiner Heimat als eines der größten Talente seines Jahrgangs 2005.

Vertraglich ist Doue noch bis 2026 an Stade Rennes gebunden, mit dem Klub rangiert er derzeit auf Platz acht in der Ligue 1. Auch an ihm sollen neben dem BVB weitere große Namen aus den europäischen Top-Ligen längst dran sein.