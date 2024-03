Zirkzee-Rückkehr zum FC Bayern? Rummenigge reagiert

IMAGO/Michele Maraviglia

Joshua Zirkzee wechselte im Sommer 2022 vom FC Bayern zum FC Bologna

Im Sommer verkaufte der FC Bayern Joshua Zirkzee für 8,5 Millionen Euro an den FC Bologna. In Italien spielte sich der Niederländer in den Fokus europäischer Top-Klubs wie dem FC Arsenal. Doch auch eine Rückkehr an die Säbener Straße ist dank einer Klausel nicht ausgeschlossen. Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge hat sich in einem Interview nun zu dieser Option geäußert.

Nach der Saison wird Joshua Zirkzee den FC Bologna wohl verlassen. Wo der 22-Jährige seine Karriere fortsetzen wird, ist allerdings noch völlig offen. An Angeboten dürfte es dem 22-Jährigen wohl nicht mangeln, markierte er doch in dieser Saison bereits zehn Ligatreffer und liegt mit seinem Klub aktuell sogar auf Champions-League-Kurs.

Zuletzt wurden unter anderem der FC Arsenal und Manchester United als Abnehmer für den ehemaligen Stürmer des FC Bayern gehandelt.

Doch selbst eine Rückkehr von Zirkzee nach München steht im Raum. Eine Rückkaufklausel würde dies möglich machen. Diese liegt laut Transfer-Experte Fabrizio Romano bei 40 Millionen Euro.

Kehrt Joshua Zirkzee zum FC Bayern zurück?

In einem Interview mit der "Gazzetta dello Sport" wurde Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge zu einer möglichen Rückkehr des Shootingstars der Serie A zum FC Bayern befragt.

"Wir haben gerade mit Max Eberl einen neuen Sportvorstand bekommen. Ich will mich nicht in seine Arbeit einmischen. Er muss beweisen, dass er die großen Qualitäten hat, die ich ihm zutraue. Ich will ihn nicht beeinflussen. Ich weiß nicht, ob die Klausel aktiviert wird oder nicht, sie ist Teil des Marktes, der im Sommer stattfinden wird", gab der 68-Jährige mit Blick auf Zirkzee zu Protokoll.

Von den Qualitäten des Angreifers ist der gebürtige Lippstädter derweil vollständig überzeugt. "Er hat uns wichtige Spiele gewonnen. Ich freue mich für ihn, dass es ihm gut geht, er hat es verdient. Ich habe ihn immer gut für uns spielen sehen. Sein Pech war, dass er jemanden wie Lewandowski vor sich hatte", erinnerte sich Rummenigge.