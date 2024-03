Personal-Beben bei Dynamo Dresden

FIRO/SID

Ralf Becker (l.) war seit 2020 Geschäftsführer von Dynamo Dresden

Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat sich von Sport-Geschäftsführer Ralf Becker getrennt.

Das beschloss der Aufsichtsrat der Sachsen am Dienstag "nach intensiven Gesprächen mit allen Verantwortlichen", hieß es in einer Vereinsmitteilung.

Becker hatte das Amt in Dresden 2020 übernommen und in seiner ersten Saison den sofortigen Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga mit dem Verein geschafft.

Trotz des Abstiegs in der darauffolgenden Spielzeit wurde sein auslaufender Vertrag bis 2024 verlängert. Von Seiten des Klubs sei "zu konstatieren, dass das notwendige Vertrauen dafür fehlt, dass unsere ambitionierten Vereinsziele kurz- und mittelfristig gemeinsam mit Ralf Becker realisiert werden können", sagte der Aufsichtsrat-Vorsitzende Jens Heinig.

Beckers Aufgaben soll vorübergehend der Geschäftsführer Kommunikation David Fischer übernehmen. Unterstützt wird dieser unter anderem von Ex-Nationalspieler Ulf Kirsten, der als sportlicher Berater bei Dynamo tätig ist.