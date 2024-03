FIFA bestätigt Geldsegen für den BVB

IMAGO/Elmar Kremser/SVEN SIMON

Die BVB-Bosse können mit einem Batzen Geld planen

Am Mittwochabend beendete Real Madrid dank eines 1:1 im Santiago Bernabéu den Champions-League-Traum von RB Leipzig. Die Sachsen standen dem spanischen Topklub wie schon im Hinspiel (0:1) in nichts nach, hatten am Ende aber das Nachsehen. Ein Umstand, den man bei Borussia Dortmund durchaus begrüßen wird. Der BVB hat seinen Platz bei der reformierten Mega-Klub-Weltmeisterschaft 2025 somit sicher. Das bestätigte die FIFA.

"Herzlichen Glückwunsch BVB zur Qualifikation für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025! Durch das Ausscheiden von RB Leipzig aus der Champions League ist Dortmund nun über die Rangliste ein Platz sicher. Der BVB wird sich dem FC Bayern als deutscher Vertreter beim Turnier im nächsten Jahr anschließen", heißt es in einer Nachricht des Weltverbandes beim Kurznachrichtendienst "X".

Diese Klub-WM findet vom 15. Juni bis 13. Juli 2025 in den USA und erstmals mit 32 Teams statt. Zwölf davon stammen aus Europa. Die Champions-League-Sieger der letzten drei Jahre sowie der künftige sind gesetzt, zudem haben der FC Bayern, Paris Saint-Germain, Inter Mailand, FC Porto, SL Benfica und nun auch der BVB anhand eines von der UEFA beschlossenen Systems bereits genug Punkte in der Königsklasse gesammelt, um garantiert teilzunehmen.

Weitere 10,6 Millionen Euro bei Viertelfinaleinzug des BVB

Vor den Achtelfinalpaarungen der europäischen Fußball-Königsklasse 2023/24 waren noch drei Plätze vakant. Der BVB und Leipzig hatten gute Aussichten einen dieser zu belegen.

Allerdings konnte nur ein Bundesligist das Kunststück meistern, da sich über die Quotenplätze nur zwei Teams aus einem Land qualifizieren dürfen. Allein die Teilnahme soll rund 46 Millionen Euro garantieren.

Damit aber nicht genug: Unabhängig vom Ausscheiden der Leipziger können die Borussen die Kassen weiter auffüllen. Sollte man sich im Rückspiel gegen die PSV Eindhoven (Hinspiel: 1:1) durchsetzen, würde der Einzug ins Viertelfinale der Champions League noch einmal dafür sorgen, dass die UEFA 10,6 Millionen Euro an Prämien ausschüttet.