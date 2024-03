BVB bestätigt zwei Neuzugänge

IMAGO/Claus Bergmann

Niklas Jessen wechselt vom FC St. Pauli zum BVB II

Borussia Dortmund hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und die ersten Neuverpflichtungen für die Saison 2024/25 unter Dach und Fach gebracht. Felix Paschke und Niklas Jessen wechseln vom Hamburger SV beziehungsweise dem HSV-Stadtrivalen FC St. Pauli zur zweiten Mannschaft des BVB.

Der 20-jährige Paschke spielt schon seit 2016 für den Nachwuchs des HSV, seit 2022 ist er für die zweite Mannschaft der Rothosen in der Regionalliga Nord aktiv. 2023/24 bestritt der defensive Mittelfeldakteur bereits 20 Einsätze und bereitete dabei fünf Treffer vor.

"Auf seiner Position haben wir in der kommenden Saison den einen oder anderen Abgang zu verzeichnen. Felix soll diese Lücke schließen", wird Ingo Preuß, Sportlicher Leiter der U23 des BVB, auf "bvb.de" zitiert. "Dieser Wechsel ist für ihn etwas Besonderes. Wir glauben, dass er sich bei uns sehr gut entwickeln wird."

Ebenfalls 20 Jahre alt ist der deutsche Junioren-Nationalspieler Niklas Jessen, der vom FC St. Pauli zum BVB wechseln wird.

BVB bindet Duo für drei Jahre

Der gebürtige Hamburger ist wie Paschke im Spielfeldzentrum aktiv, agiert aber etwas offensiver. In der laufenden Saison absolvierte er 23 Partien in der Regionalliga Nord (eine Vorlage). Zwischen 2017 und 2019 schnürte Jessen zudem die Schuhe für die Jugend des FC Bayern.

"Mit seinem Tempo und seinen Defensivqualitäten sehen wir in ihm aber einen rechten Verteidiger. Dass er die Position spielen kann, hat er schon in der U19-Nationalmannschaft gezeigt", so Ingo Preuß.

Paschke und Jessen haben beide jeweils bis Ende Juni 2027.

Mit den Verpflichtungen könnte der BVB auch einem Abgang von Leistungsträger Ole Pohlmann vorgreifen. Pohlmann, der zu den Topstars der 3. Liga gehört, liebäugelte zuletzt offen mit einem Abgang von den Schwarzgelben, da eine Profi-Perspektive im Verein nicht wirklich gegeben ist.