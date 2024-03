Bayern-Talent packt über Manuel Neuer aus

IMAGO/Marina Brüning

Bayern-Nachwuchskeeper Max Schmitt trainiert schon mit seinem "großen Vorbild"

Hinter Max Schmitt liegen bewegte Monate. 2023 wurde der Nachwuchstorhüter des FC Bayern erst Europa- und schließlich auch Weltmeister mit der deutschen U17-Nationalmannschaft. Seit geraumer Zeit trainiert der 18-Jährige mit den Münchner Profis - und damit Seite an Seite mit seinem "großen Vorbild".

U17-Europameister im Sommer, U17-Weltmeister im Winter: Max Schmitt erlebt eine Saison der Superlative.

"Das vergangene Jahr war unheimlich schön für mich", blickte der U19-Torwart im Interview mit "fcbayern.com" zurück: "Manchmal gingen die Dinge aber so schnell vorbei, dass ich es gar nicht so richtig wahrnehmen konnte, was gerade um mich herum passiert ist."

An eine Sache wird sich Schmitt wohl in aller Ruhe gewöhnen dürfen. Seit einigen Monaten nimmt er regelmäßig am Training der Bayern-Profis teil. Vor allem ein Weltklassespieler des deutschen Rekordmeisters hat es ihm dabei angetan.

Bayern-Talent spricht viel mit "großem Vorbild"

"Ich bin seit Kindheitstagen Bayern-Fan und habe Manuel Neuer seither bewundert. Es war ein unbeschreibliches Gefühl, erstmals gemeinsam mit ihm auf den Rasen zu gehen", verriet der 18-Jährige: "Dass da plötzlich mein großes Vorbild neben mir stand, welches ich vor ein paar Jahren noch im Fernsehen verfolgt habe, war schon surreal."

Die Präsenz des bald 38 Jahre alten Neuer zeigt sich laut Schmitt auch auf dem Trainingsplatz - und das wohl in nahezu jeder Aktion.

"Er hat etwas Magisches, hält unhaltbare Bälle und macht eigentlich keine Fehler", meinte Schmitt, der gespannt zuhört, wenn der fünfmalige Welttorhüter und Weltmeister von 2014 zu ihm spricht: "Wir reden im Training sehr viel miteinander. Gemeinsam mit Sven Ulreich gibt er mir viele Tipps. Ich versuche natürlich die Dinge dann bestmöglich umzusetzen."

Schmitts Zwischenfazit als Bayern-Nachwuchskeeper fällt wenig verwunderlich positiv aus: "Es ist ein Privileg, mit den Profis und einer Legende wie Manuel Neuer trainieren zu dürfen."