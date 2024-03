IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

Niclas Füllkrug will mit dem BVB ins Viertelfinale der Königsklasse

Borussia Dortmund steht am Mittwochabend vor dem wichtigsten Spiel der bisherigen Saison. Im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League entscheidet sich ab 21:00 Uhr, ob der BVB den Sprung in die nächste Runde schafft und damit zu den besten acht Teams in Europa gehört. Wo wird die Partie gegen die PSV Eindhoven live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Die Mannschaft von Cheftrainer Edin Terzic hat alles in der eigenen Hand. Nach dem 1:1-Unentschieden im Hinspiel vor drei Wochen ist die Vorgabe für das zweite Duell mit der PSV nun denkbar einfach: Gelingt den Schwarz-Gelben ein Heimsieg gegen Eindhoven, ziehen sie in die nächste Runde ein.

Der Ausgang der Partie scheint dabei allerdings noch vollkommen offen zu sein. Im Hinspiel in den Niederlanden profizierte die PSV zwar von einer sehr zweifelhaften Elfmeter-Entscheidung zuungunsten des BVB. Jedoch war Eindhoven in der zweiten Halbzeit auch die feldüberlegene Mannschaft und hätte durchaus noch mehr als diesen einen Treffer vom Elfmeterpunkt erzielen können.

Behält Borussia Dortmund im eigenen Stadion die Oberhand? Oder fliegt der BVB aus dem nächsten Wettbewerb raus? Und wo wird die Partie des BVB gegen Eindhoven live im Fernsehen und Stream übertragen?

Hier läuft BVB vs. PSV Eindhoven live im TV und Stream