Zukunfts-Spekulationen um Werder-Star

IMAGO/Bremes /nordphoto GmbH

Michael Zetterer (r.) soll bei Werder Bremen verlängern

Seit dem 8. Spieltag hat Werder Bremen eine neue Nummer 1 im Tor: Michael Zetterer ist der Rückhalt in der Bremer Defensive. Nur wie lange noch? Das Ausland lockt, doch Werder will gerne mit Zetterer verlängern.

Wer mitten in der Saison die jahrelange Nummer eins aus dem Tor verdrängt, der setzt damit ein klares Zeichen. Michael Zetterer ist bei Werder Bremen inzwischen als Schlussmann gesetzt – Jiri Pavlenka, der über sieben Jahre das Werder-Tor hütete, muss aktuell mit einem Platz auf der Bank vorlieb nehmen.

Wenig überraschend kommt daher die Meldung, dass Werder gerne den im Sommer 2025 auslaufenden Vertrag mit Zetterer verlängern würde.

Lizenzbereichsleiter Clemens Fritz bestätigte gegenüber "Bild" unlängst ein Treffen mit Berater Ersin Akan, der auch Zetterer vertritt.

Werder Bremen: Ausländische Klubs heiß auf Michael Zetterer

Bei den Verhandlungen ist anscheinend Eile geboten. Immerhin sind einige internationale Klubs am 28-jährigen Torhüter der Bremer interessiert.

Laut "Bild" könnte Zetterer etwa Nachfolger von Steve Mandanda bei Stade Rennes werden. Laut der italienischen Seite "dalciomercato.com" sind aber auch die AS Rom, der FC Fulham und Galatarasay einer Verpflichtung des deutschen Torwarts gegenüber nicht abgeneigt.

Fraglich nur, ob Zetterer überhaupt wechseln will. In Bremen fühlt er sich inzwischen fast wie zu Hause, bereits seit 2015 spielt er an der Weser.

Nachdem Werder ihn zwei mal verlieh – einmal nach Klagenfurt und einmal nach Zwolle – kam in dieser Saison endlich der große Durchbruch:

Weil Jiri Pavlenka wiederholt nicht glänzte, gab Trainer Ole Werner Zetterer am 8. Spieltag auswärts bei Borussia Dortmund die Chance, sich zu beweisen.

Mit Erfolg: Seitdem Zetterer zwischen den Pfosten von Werder Bremen steht, gab es nie mehr als zwei Gegentore in einem Spiel.