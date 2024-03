Folgt ein Köln-Profi Baumgart zum HSV?

IMAGO/Herbert Bucco

Wechselt Benno Schmitz (2.v.l.) vom 1. FC Köln zum HSV?

Der Vertrag von Benno Schmitz beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln läuft nach der Saison aus. Folgt der Rechtsverteidiger im Sommer seinem Ex-Trainer Steffen Baumgart zum Hamburger SV?

Unter Baumgart war Schmitz beim 1. FC Köln gesetzt. Seit Timo Schultz beim Effzeh im Amt ist, spielt der 29-Jährige aber nur noch eine Nebenrolle.

In diesem Jahr stand Schmitz erst in vier Ligaspielen in der Startelf. Durchspielen durfte er nur ein einziges Mal. Drei Mal sogar musste sich der Abwehrspieler das komplette Spiel von der Bank aus ansehen.

Der Vertrag von Schmitz beim Domstadtklub läuft am Saisonende aus. Dem "Kölner Stadt-Anzeiger" zufolge ist einer Verlängerung derzeit unwahrscheinlich.

Wechselt Schmitz vom 1. FC Köln zum HSV?

Demnach liegt weder dem Spieler noch seiner Berateragentur eine Offerte der Kölner Bosse vor. Im Dezember habe es zuletzt lose Gespräche gegeben, seitdem herrsche allerdings Funkstille.

Auf der rechten Abwehrseite setzt Köln in Zukunft wohl auf den von KRC Genk ausgeliehenen Rasmus Carstensen, bei dem die Kaufoption gezogen werden soll, und auf U21-Talent Meiko Wäschenbach.

Schmitz hingegen könnte seine Karriere beim Hamburger SV fortsetzen. Dem "KStA" zufolge ist möglich, dass Baumgart seinen ehemaligen Schützling im Sommer zu den Rothosen lockt.

Zur nächsten Saison braucht der Hamburger SV ohnehin Verstärkung auf der Rechtsverteidigerposition, da Ingnace van der Brempt nur bis zum Sommer von RB Salzburg ausgeliehen ist.

Baumgart war im Dezember beim 1. FC Köln entlassen worden. Seit Februar ist der Trainer beim HSV.

Schmitz wechselte 2018 von RB Leipzig zum 1. FC Köln. Lediglich 200.000 Euro mussten die Domstädter damals nach Sachsen überweisen. Für die Kölner bestritt der Abwehrspieler seitdem 135 Pflichtspiele. Im Sommer 2022 verlängerte er seinen Vertrag vorzeitig.