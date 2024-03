Ex-Flirt des FC Bayern offen für Wechsel nach Saudi-Arabien

IMAGO/Mark Cosgrove/News Images

Kyle Walker stand im Sommer beim FC Bayern auf dem Zettel

Im vergangenen Sommer stand Kyle Walker kurz vor einem Transfer von Manchester City zum FC Bayern. Nun flirtete der Engländer mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien.

"Ich werde niemals nie sagen. Das Geld, das sie bezahlen, ist natürlich ein riesiger Faktor, wenn man dorthin wechselt", gab Walker im Podcast "FIVE" mit Manchester-United-Legende Rio Ferdinand offen zu.

Der 33-Jährige führte weiter aus: "Wenn sie weiterhin die Spieler holen können, die sie haben wollen, wird die Liga immer besser - warum sollte man also nicht dorthin gehen?"

Zeitnah komme ein Wechsel in den Wüstenstaat für Walker aber nicht in Frage. "Für mich ist die Premier League die beste Liga der Welt, daher will ich so lange wie möglich dort spielen", so der Rechtsverteidiger.

Walkers Vertrag bei Manchester City ist noch bis Ende Juni 2026 datiert.

Kyle Walker stand vor Wechsel zum FC Bayern

Vor der Saison war Walker noch heißes Thema beim FC Bayern. Im August war der englische Nationalspieler vom deutschen Rekordmeister und dessen Cheftrainer Thomas Tuchel mächtig umworben worden. Der Abwehrspieler sollte die Lücke schließen, die wenig später Benjamin Pavard hinterlassen hat.

Am Ende platzte der Deal aber, Walker verlängerte seinen Vertrag in Manchester. Das war ohnehin immer sein Ziel, gab der Abwehrspieler zuletzt im Gespräch mit der "Sun" offen zu.

Ein Wechsel zum FC Bayern zog er vor allem in Betracht, um sich dem öffentlichen Gegenwind zu entziehen, der ihm damals ins Gesicht schlug.

Kurz zuvor kam raus, dass Walker eine Affäre mit einer Influencerin hatte und diese sogar ein Kind von ihm bekam. Walkers Ehefrau trennte sich nach dem Bekanntwerden der Affäre umgehend vom 33-Jährigen.

Bei vielen Fans und vor allem der britischen Boulevardpresse wurde der englische Nationalspieler anschließend zur Zielscheibe.