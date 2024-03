Überraschende Worte von Ex-Star zum Höhenflug des VfB

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Borna Sosa (l.) spielte fünf Jahre lang für den VfB Stuttgart

Borna Sosa stand fünf Jahre lang beim VfB Stuttgart unter Vertrag, war in dieser Zeit gesetzter Stammspieler auf der Linksverteidiger-Position. Seit seinem Weggang im Sommer 2023 eilen die Schwaben plötzlich von Sieg zu Sieg, befinden sich klar auf Kurs Champions League. Warum lief es mit Sosa im Team noch nicht so herausragend gut?

Der kroatische Nationalspieler war einer von gleich drei prominenten VfB-Gesichtern neben Konstantinos Mavropanos und Wataru Endo, die im vergangenen Sommer ihre Zelte im Ländle abbrachen und im Ausland neue Herausforderungen suchten.

Trotz dieses Aderlasses hat die Mannschaft von Cheftrainer Sebastian Hoeneß einen herausragenden Höhenflug hingelegt und rangiert aktuell auf Platz drei der Bundesliga-Tabelle.

"Man fragt sich natürlich, was hätte sein können, wenn ich geblieben wäre", machte Außenverteidiger Sosa im Gespräch mit "transfermarkt.de" gar keinen Hehl daraus, dass er die Stuttgarter und ihre Super-Saison aktuell auch weiterhin verfolgt.

Sosa selbst spielt seit dem letzten Jahr für Ajax Amsterdam, steht mit dem niederländischen Rekordmeister in der Eredivisie allerdings nur auf einem enttäuschenden fünften Tabellenplatz.

Sosa hält sich Bundesliga-Rückkehr offen

Etwas neidisch blickte der mittlerweile 26-Jährige auf das aktuelle Spieljahr der Schwaben, die in der Bundesliga sogar vor dem BVB und RB Leipzig rangieren: "Ich hätte beim VfB gerne ein Jahr gehabt, das so aussieht wie das jetzige, aber es sollte nicht sein."

Sosa blicke trotzdem mit Stolz auf seine Zeit beim VfB Stuttgart zurück, weil es ihm mit seinen damaligen Teamkollegen gelungen sei, "den Verein in der schlechten Phase in der Bundesliga zu halten". Dadurch habe der Klub überhaupt erst die Chance gehabt, "so eine Saison überhaupt spielen zu können. Ich freue mich für den Klub, der VfB hat eine geile Mannschaft und ist ein großer Verein."

Grundsätzlich wollte Sosa nicht ausschließen, eines Tages noch einmal den Weg zurück nach Deutschland und die Bundesliga zu finden: "Die Eredivisie soll nicht meine Endstation sein, ich will mindestens noch einen weiteren Schritt machen. Wohin, weiß ich nicht. Es könnte in die Premier League gehen – oder zurück in die Bundesliga. Ich mag die Liga sehr."