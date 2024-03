Bericht: FC Bayern plant Vertragsangebot für Musiala

IMAGO/HMB Media

Der FC Bayern will unbedingt mit Jamal Musiala verlängern

Der Vertragspoker zwischen Jamal Musiala und dem FC Bayern sorgte zuletzt für reichlich Spekulationen. Nun wird es mit Blick auf eine Verlängerung offenbar tatsächlich ernst.

Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, plant der Klub ein konkretes Angebot für den 21-Jährigen. In den nächsten Monaten sollen Gespräche mit der Bayern-Führung um Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund stattfinden.

Den Kontrakt des Offensivspielers zu verlängern, genieße beim FC Bayern allerhöchste Priorität, heißt es. Der Verein soll bereit sein, das Gehalt des Shooting Stars deutlich anzuheben, so Romano.

Das aktuelle Arbeitspapier des deutschen Nationalspielers an der Isar läuft im Sommer 2026 aus. Längst wittern internationale Top-Klubs ihre Chance, Musiala aus München abzuwerben. Dazu zählen wohl vor allem der FC Chelsea, Manchester City und der FC Liverpool.

Englische Medien hatten Anfang März geschrieben, dass der gebürtige Stuttgarter eine erste Offerte des FC Bayern mit einem Jahresgehalt von rund neun Millionen Euro abgelehnt haben soll. Laut "Bild" hätten bislang aber gar keine konkreten Verhandlungen stattgefunden.

Daran hängt die Musiala-Verlängerung beim FC Bayern

Nach Informationen der "Sport Bild" hängt eine mögliche Verlängerung ganz besonders an der sportlichen Perspektive in München. Demnach wolle Musiala einen klaren Plan der Vereinsspitze sehen, wie der Klub auch in Zukunft um die großen Titel mitspielen will.

Zudem möchte er die finanzielle Lücke zu den Top-Verdienern Manuel Neuer, Harry Kane oder Joshua Kimmich schließen. 20 bis 25 Millionen Euro sollen die Stars beim FC Bayern verdienen, Musiala streicht derzeit nur ein Drittel davon ein, heißt es.

Auch in dieser Saison ist der quirlige Mittelfeldspieler beim FC Bayern allerdings unangefochtener Leistungsträger. In der Bundesliga steht er nach 21 Einsätzen bei zehn Toren und sechs Vorlagen. Auch in der Champions League gelangen ihm schon drei Scorerpunkte.

Gegen Darmstadt 98 zeigte Musiala am Samstag sogar eine absolute Weltklasse-Leistung und verdiente sich die sport.de-Bestnote 1,0.