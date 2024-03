Offiziell! VfL Wolfsburg findet Kovac-Nachfolger

IMAGO/John Walton

Ralph Hasenhüttl ist neuer Trainer des VfL Wolfsburg

Am Sonntagmorgen verkündete der VfL Wolfsburg nicht wirklich überraschend die Trennung von Trainer Niko Kovac, der zuvor seit elf Spielen mit den Wölfen nicht mehr gewinnen konnte. Durchaus überraschend ist hingegen, dass die Niedersachsen schon am Nachmittag einen Nachfolger präsentieren. Ralph Hasenhüttl übernimmt den Klub.

Ralph Hasenhüttl ist ab sofort Trainer des VfL Wolfsburg. Das bestätigte der Bundesligist am Sonntag.

Der Österreicher unterschreibe einen "langfristigen Vertrag" und werde am Dienstag seine erste Trainingseinheit leiten, heißt es in einer offiziellen Mitteilung auf "vfl-wolfsburg.de". Am Montag soll der 56-Jährige um 12 Uhr seine erste Pressekonferenz geben.

Hasenhüttl startete seine Trainerlaufbahn 2007 bei der SpVgg Unterhaching, trainierte anschließend den FC Ingolstadt und dann für zwei Jahre RB Leipzig, ehe es ihn zum FC Southampton in die englische Premier League zog. Dort wurde Hasenhüttl im November 2022 nach 173 Pflichtspielen entlassen.

Seitdem rankten sich immer wieder Gerüchte um den Ex-Profi, der unter anderem für den 1. FC Köln und den FC Bayern II aktiv war, eine Anstellung erfolgte aber nun erst.

Hasenhüttl größter Erfolg ist bislang der Gewinn der Zweitliga-Meisterschaft mit dem FC Ingolstadt in der Saison 2024/15.

VfL Wolfsburg steckt in einer tiefen Krise

Am Morgen hatten die Wölfe die Trennung von Niko Kovac bekanntgegeben.

"Nach der Niederlage gegen den FC Augsburg sind wir in der internen Aufarbeitung des Spiels und unserer Gesamtsituation zu dem Entschluss gekommen, die Zusammenarbeit zu beenden. Wir bedauern die Entwicklung und halten es für erforderlich, der Mannschaft jetzt einen neuen Impuls zu geben, um die Situation zu stabilisieren", erklärte VfL-Geschäftsführer Marcel Schäfer.

Seit Oktober schon liefert der als Europapokal-Kandidat gestartete VfL die Zahlen eines Absteigers: noch immer kein Sieg im Jahr 2024, nur zwei Dreier in den vergangenen 20 Partien der Fußball-Bundesliga.