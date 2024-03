Bericht über Wechsel-Verbot für Musiala

IMAGO/HMB Media

Jamal Musiala vom FC Bayern ist heiß begehrt

Nach seinen überragenden Leistungen der letzten Woche nehmen die Spekulationen um Jamal Musialas Zukunft beim FC Bayern immer mehr Fahrt auf. Der FC Barcelona hat sich wohl mit dem Offensiv-Juwel beschäftigt, der deutsche Rekordmeister soll aber nicht gesprächsbereit sein.

Wie die katalanische Online-Zeitung "El Nacional" berichtet, sei Musiala "einer der interessantesten Spieler" für Hansi Flick, der als Trainer-Wunschkandidat von Barca gilt und mit den Verantwortlichen bereits über etwaige Personalwünsche gesprochen haben soll.

Der 59-Jährige arbeitete mit Musiala sowohl beim FC Bayern als auch während seiner Zeit als Bundestrainer in der deutschen Nationalmannschaft zusammen. Barca soll Musialas Entwicklung dem Bericht zufolge schon seit Längerem verfolgen.

Eine Verpflichtung ist demnach aber quasi ausgeschlossen: Der FC Bayern sei nicht bereit, Musiala zu verkaufen, heißt es. Wenn überhaupt, könnte angeblich ein Angebot von weit über 100 Millionen Euro die Münchner womöglich zu einem Umdenken bewegen - für Barca wegen der finanziellen Schwierigkeiten eine völlig utopische Summe.

Zeitnah könnten ohnehin alle Spekulationen um Musialas Zukunft obsolet sein. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano zuletzt vermeldete, plant der FC Bayern ein konkretes Angebot zur Verlängerung des 2026 auslaufenden Vertrags.

FC Bayern: Drei Top-Klubs jagen Jamal Musiala

Hintergrund: Nicht Barca, aber der FC Chelsea, Manchester City und der FC Liverpool sollen sich ernsthaft mit einem Transfer des 21-Jährigen beschäftigen. Sie hätten zumindest das nötige Kleingeld, um Musiala zu verpflichten.

Nach Informationen der "Sport Bild" hängt eine mögliche Verlängerung ganz besonders an der sportlichen Perspektive in München. Demnach wolle Musiala einen klaren Plan der Vereinsspitze sehen, wie der Klub auch in Zukunft um die großen Titel mitspielen will.

Zudem möchte er die finanzielle Lücke zu den Top-Verdienern Manuel Neuer, Harry Kane oder Joshua Kimmich schließen. 20 bis 25 Millionen Euro sollen die Stars beim FC Bayern verdienen, Musiala streicht derzeit nur ein Drittel davon ein, hieß es.