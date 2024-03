Haller: Verpasste BVB-Meisterschaft "war so schmerzhaft"

IMAGO/Revierfoto

Sébastien Haller wechselte 2022 zum BVB

Sébastien Haller hat in einem Interview auf seine Krebserkrankung zurückgeblickt. Zudem sprach der BVB-Profi über die verpasste Meisterschaft mit Borussia Dortmund.

Kurz nach seinem Wechsel von Ajax Amsterdam zu Borussia Dortmund im Sommer 2022 erhielt Sébastien Haller die Diagnose Hodenkrebs. "Das ist ein starkes Wort und es macht jedem Angst - niemand will es haben - aber wenn man Krebs hat, weiß man mehr darüber", blickte der 29-Jährige im Gespräch mit "The Athletic" zurück.

Haller besiegte den Krebs und gab nach dieser harten Zeit im Januar 2023 schließlich sein Pflichtspieldebüt für den BVB. An ein vorzeitiges Karriereende habe er nicht gedacht, wenngleich der Mittelstürmer laut eigener Aussage "schwierige Momente" durchmachte.

"Ich erhielt Nachrichten von Leuten, die mir sagten, dass sie aufgrund meiner Erfahrung untersucht wurden und bei denen festgestellt wurde, dass sie etwas haben", verriet Haller: "Ich bin unglaublich stolz darauf, dass ich auch nur einer Person geholfen habe."

Haller: Verpasste BVB-Meisterschaft "größte Enttäuschung" in Fußball-Karriere

Nach seiner Rückkehr auf den Rasen überzeugte der Routinier direkt. So erzielte Haller in der vergangenen Bundesliga-Rückrunde neun Tore und hatte somit einen großen Anteil daran, dass der BVB vor dem 34. Spieltag an der Tabellenspitze rangierte.

Jedoch gab Borussia Dortmund die schon sicher geglaubte Meisterschaft doch noch aus den Händen. Der BVB patzte im eigenen Stadion gegen den 1. FSV Mainz 05 (2:2), der FC Bayern zog dank eines Auswärtserfolgs beim 1. FC Köln (2:1) noch vorbei.

"Das war die größte Enttäuschung, die ich im Fußball erlebt habe", sagte Haller über die verpasste Titelchance: "Es war schwieriger zu akzeptieren als meine Krankheit, weil ich darauf Einfluss nehmen konnte. Ich war nicht nur ein Opfer, sondern ein Akteur. Es war so schmerzhaft."

"In solchen Momenten merkt man, dass man Glück und Segen hat, Familie und Freunde um sich zu haben. Wäre ich allein gewesen, wäre ich wahrscheinlich eine Woche lang unter der Erdoberfläche geblieben und hätte mich nicht bewegt", führte Haller aus.

Zu Beginn diesen Jahres gewann Haller mit der Elfenbeinküste dafür den Afrika-Cup. Der BVB-Profi erzielte im Finale gegen Nigeria sogar den Siegtreffer zum 2:1-Endstand.