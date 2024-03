Beier zum BVB im Moment "nicht heiß"

IMAGO

Maximilian Beier (r.) soll das Interesse des BVB und des FC Bayern geweckt haben

25 Ligaspiele, zwölf Tore, fünf Vorlagen: Mit dieser Ausbeute hat sich Maximilian Beier von der TSG 1899 Hoffenheim unlängst seine erste Nominierung für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft verdient - und es offenbar ganz nebenbei auf die Wunschliste einiger Topklubs geschafft. Darunter der BVB und der FC Bayern.

Mit zwei Toren hatte Maximilian Beier Ende Februar großen Anteil daran, dass die TSG 1899 Hoffenheim mit 3:2 bei Borussia Dortmund gewann. Eine Gala, die vielleicht das Ende von Beiers Zeit im TSG-Trikot eingeläutet hat.

Laut "Sky" plant Beier derzeit zumindest im Sommer einen Tapetenwechsel. Eine Entscheidung, so heißt es, könnte sogar noch vor Beginn der Europameisterschaft (14. Juni) fallen.

Der deutsche Neu-Nationalspieler ist zwar noch bis Ende Juni 2027 an die TSG gebunden, bei der Verlängerung seines Kontraktes im Oktober 2023 soll in diesem allerdings eine Ausstiegsklausel über 30 Millionen Euro verankert worden sein. Fließt diese Summe, wären den Hoffenheimern also die Hände gebunden.

BVB, FC Bayern und Bayer Leverkusen als konkrete Interessenten

Zu den Interessenten sollen einige "Top-Bundesligisten" gehören. Die Konkurrenz ist "Sky" zufolge allerdings enorm. Aus der englischen Premier League sollen gleich die besten acht Klubs ein Auge auf den Youngster geworfen haben.

Konkret nennt der TV-Sender aus dem deutschen Fußball-Oberhaus den BVB, den FC Bayern und Bayer Leverkusen.

Gerüchte um ein Engagement in Dortmund seien derzeit jedoch "nicht heiß", die Münchner seien über die Vertragsinhalte Beiers "informiert" und die Werkself habe den Angreifer "auf dem Zettel", so "Sky"-Reporter Florian Plettenberg. Problematisch sei derzeit vor allem, dass die kolportierte Ausstiegsklausel nicht gerade günstig sei.

Beier selbst habe sich zudem noch nicht entschieden, wo er seine Karriere fortsetzen wolle.