Bundestrainer erklärt Nicht-Nominierung von BVB-Star

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Karim Adeyemi (2.v.l.) traf zuletzt gegen Eintracht Frankfurt für den BVB

Karim Adeyemi kam in den letzten Wochen in der Fußball-Bundesliga nach monatelangem Formtief endlich einigermaßen auf Touren. In den letzten drei Bundesliga-Partien schoss der Flügelstürmer immerhin zwei Tore, durfte dabei auch jeweils von Beginn an bei Borussia Dortmund ran. Trotzdem wurde er nicht für die bevorstehenden Länderspiele nominiert. Nicht für die A-Nationalmannschaft und auch nicht für die U21-Auswahl.

Die Beziehung Deutsche Fußball-Nationalmannschaft und Karim Adeyemi ist bis dato eine etwas komplizierte. Der Zug zur Heim-EM unter Bundestrainer Julian Nagelsmann scheint für den 22-Jährigen sowieso längst abgefahren, aber auch in der U21-Auswahl, in der Adeyemi noch immer spielberechtigt wäre, findet der gebürtige Münchner nicht mehr statt.

Nachdem er im letzten Jahr eine Einladung von Bundestrainer Antonio Di Salvo noch aus eigenem Antrieb heraus ausschlug und stattdessen lieber in Dortmund bleiben und trainieren wollte, wurde Adeyemi dieses Mal wieder nicht für den U21-Kader nominiert.

"Wir haben gemeinschaftlich entschieden, dass es besser ist, dass Karim zu Hause bleibt" führte Di Salvo zu der mit dem Spieler abgestimmten Entscheidung aus, Adeyemi nicht für die EM-Qualifikationsspiele gegen Kosovo (22. März) und Israel (26. März) nominiert zu haben.

U21-EM findet 2025 in der Slowakei statt

Di Salvo bezeichnete den BVB-Youngster zwar als "sehr talentierter Spieler mit unfassbaren Qualitäten", dennoch verzichtete er darauf, den Offensivmann für sein Aufgebot zu berücksichtigen.

Ob Adeyemi überhaupt noch einmal für die deutsche U21-Auswahl auflaufen wird, darf ernsthaft bezweifelt werden. Mit Youssoufa Moukoko steht immerhin ein anderer Spieler von Borussia Dortmund im Kader des Teams, welches sich für die kommende EM-Endrunde qualifizieren will. Diese findet im Sommer 2025 in der Slowakei statt.