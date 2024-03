Gerüchteflut für Musiala nur Mittel zum Zweck?

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Jamal Musiala will den FC Bayern angeblich nicht verlassen

Jamal Musiala ist einer der absoluten Leistungsträger des FC Bayern und mit 21 Jahren das Gesicht einer goldenen Zukunft des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Zuletzt mehrten sich allerdings Gerüchte, der Offensivspieler wolle München den Rücken kehren - angeblich alles nur Mittel zum Zweck.

Die katalanische Online-Zeitung "El Nacional" verweist auf die Spekulationen, Jamal Musiala habe nicht vor seinen im Sommer 2026 auslaufenden Vertrag beim FC Bayern zu verlängern. Diese hätten dafür gesorgt, dass die Gerüchte um seine Person nur so ins Kraut geschossen sind, zahlreichen Topklubs sollen großes Interesse am Youngster zeigen. Eine Entwicklung, die Musiala offenbar bewusst so eingeplant hat.

Konkret nennt "El Nacional" Gerüchte um einen Wechsel zu Real Madrid, die für Musiala nur Mittel zum Zweck gewesen sein sollen.

Der deutsche Fußball-Nationalspieler habe "nie daran gedacht, in der Hauptstadt Spaniens zu landen", heißt es. Zum einen, weil er der Meinung sein soll, im Starensemble der Königlichen nicht die tragende Rolle zu erhalten, die ihm vorschwebt. Zum anderen allerdings schlicht, da er niemals wirklich vorhatte, den FC Bayern zu verlassen.

Tuchel-Aus als Anreiz für einen Verbleib beim FC Bayern?

Die Vielzahl der Gerüchte sollten demnach nur dazu dienen, in den Verhandlungen mit den Münchnern die eigene Position zu stärken und möglichst viel Geld herauszuschlagen.

Damit aber nicht genug: "El Nacional" will sogar Einblick in den Stand der Gespräche haben. Musiala sei mit dem derzeitigen Angebot nicht zufrieden und wolle zum zweitbestbezahlten Profi hinter Harry Kane aufsteigen.

Dass Trainer Thomas Tuchel und der FC Bayern nach der Saison die Zusammenarbeit beenden, ist dem Bericht zufolge für Musiala übrigens ein weiterer Grund, der für eine Verlängerung in der bayerischen Landeshauptstadt spricht.