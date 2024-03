Basler: Lage "sehr schwierig" für BVB-Duo

IMAGO/RHR-FOTO

Schlechte Aussichten für Süle und Schlotterbeck vom BVB?

TV-Experte Mario Basler hat die aktuelle Lage bei Borussia Dortmund analysiert, hierbei zwei BVB-Stars in den Blick genommen, die in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft derzeit das Nachsehen haben und außerdem über die Europacup-Aussichten der Schwarz-Gelben gesprochen.

In der letzten Saison verpasste Borussia Dortmund am letzten Spieltag noch hauchdünn die Meisterschaft, in der aktuellen Spielzeit muss der mit hohen Ambitionen gestartete Vizemeister derweil sogar um die Qualifikation für die Champions League bangen. Sechs Punkte Rückstand sind es auf den VfB Stuttgart auf Platz drei, RB Leipzig lauert mit nur einem Zähler hinter dem BVB auf Rang fünf.

Geht es nach Mario Basler, dann werden die Roten Bullen und die Borussia "den Kampf" um den vierten Königsklassen-Platz unter sich ausmachen, das erklärte der Ex-Bundesliga-Spieler in seinem Podcast "Basler ballert". Eintracht Frankfurt habe sich nach der Pleite in Dortmund (1:3) aus dem Rennen "rausgekickt".

"Stuttgart hat einen Vorteil, sie spielen noch gegen Leverkusen, sie spielen auch noch gegen Dortmund. Die können selbst alles klar machen, um den dritten Platz zu festigen", so Basler weiter. Für den BVB stehe noch das schwierige Spiel in München auf dem Programm, erinnerte der 55-Jährige. Ansonsten würden die Westfalen insgesamt aber "ihre Hausaufgaben und ihren Job erledigen".

Basler: Nicht-Berücksichtigung zahlreicher BVB-Stars ist richtig

Das sei mit Blick auf den engen Abstand zu RB auch dringend nötig, "denn jedes verlorene Spiel kann im Moment eine Entscheidung herbeibringen."

Entschieden ist vorerst auch die Kader-Frage in der deutschen Nationalmannschaft, mit allen Nachteilen für zahlreiche Kandidaten des BVB, von denen lediglich Stürmer Niclas Füllkrug nominiert wurde. Aus Baslers Sicht aber der richtige Entschluss des Bundestrainers.

"Ich finde es gut, was Julian Nagelsmann gemacht hat. Es passt, gerade auch bei den Spielern von Borussia Dortmund, von denen er nur einen Spieler mitnimmt. Er verzichtet auf Mats Hummels und hat es auch gut begründet", sagte Basler und fügte mit Blick auf Hummels' BVB-Kollegen Nico Schlotterbeck und Niklas Süle an: "Wenn du die anderen Innenverteidiger siehst, dann wird es für Schlotterbeck und Süle sehr schwierig. [Jonathan] Tah, [Waldemar] Anton und [Robin] Koch sind im Moment in einer anderen Form, in einer besseren Form." An Abwehrchef Antonio Rüdiger führe eh kein Weg vorbei.

Für Basler steht fest: "Die vier, die jetzt dabei sind, sind auch die, die letztendlich mit zur Euro fahren."