Medien: Tendenz bei BVB-Keeper wohl klar

IMAGO/Tilo Wiedensohler

Bleibt Meyer beim BVB?

In den vergangenen Tagen ist Alexander Meyer bei Borussia Dortmund vermehrt in den Blickpunkt gerückt. Der Vertreter von Stammtorwart Gregor Kobel hat in diesem Kalenderjahr immerhin schon sechs Pflichtspiele für den BVB bestritten und dabei einen weitestgehend tadellosen Eindruck hinterlassen. Umso mehr wurde zuletzt über seine sportliche Zukunft gemutmaßt.

Meyer, der von BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl kürzlich als bester Ersatztorhüter der Bundesliga betitelt wurde, hat nur noch bis zum Sommer 2025 Vertrag bei den Schwarz-Gelben.

Zuletzt wurde der 32-Jährige immer wieder mit einem Abschied aus Dortmund in Verbindung gebracht, um sich bei einem anderen Erstligisten noch einmal als Stammtorwart zu bewähren. Konkrete Ziele in Form von interessierten Klubs blieben bis dato aber noch unbekannt.

Laut eines jüngsten "Sky"-Berichts soll es auch gar nicht die oberste Priorität Meyers sein, den BVB zu verlassen. Wie der TV-Sender am Dienstag vermeldete, soll der Dortmunder Ersatzkeeper zu einem Verbleib im Verein tendieren.

Meyer fühlt sich laut eigener Aussage im Klub selbst sehr wohl, auch die interne Beziehung zwischen ihm und Stammkraft Gregor Kobel gilt als sehr gefestigt.

Meyer spielte schon 19 Mal für den BVB

Dass der BVB ohnehin mit Meyer verlängern will, gilt als offenes Geheimnis. Knackpunkt etwaiger Vertragsverhandlungen dürfte dabei allerdings noch das Gehalt des Torhüters sein. Derzeit gilt er mit einem Jahreseinkommen von knapp einer Million Euro noch als einer der Geringverdiener unter den BVB-Profis.

Insgesamt steht Meyer seit 2022 bei Borussia Dortmund unter Vertrag, kam im vorletzten Jahr von Jahn Regensburg ins Ruhrgebiet. Bis dato steht er als klare Nummer zwei im BVB-Kasten immerhin schon bei 19 Pflichtspielen für den BVB, in denen er zum überwiegenden Teil überzeugende Performances hinlegte.